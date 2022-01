Borràs niega que los cambios en el departamento de Mossos que la investigaba le beneficien

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha negado este viernes que salga beneficiada por los cambios que ha habido en la cúpula de los Mossos d'Esquadra en relación a la causa en la que está imputada por los presuntos delitos de malversación, prevaricación falsedad documental y fraude a la administración por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"Es absolutamente falso e ilógico. ¿Cómo me podría beneficiar a mi, en estos momentos, un cambio en la cúpula de los Mossos de una investigación que los Mossos cerraron en 2018?", ha preguntado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Lo ha dicho después de que el cese del intendente Toni Rodríguez como jefe de la Comisaría de Investigación Criminal haya levantado las críticas desde diversos partidos de la oposición, ya que la comisaría que dirigía Rodríguez había investigado el presunto fraccionamiento de facturas de Borràs cuando ésta estaba al frente de la ILC.

Tras asegurar que los cambios en el cuerpo policial responden a una decisión que compete exclusivamente al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, considera que la voluntad de sacar su nombre es "para dar visibilidad a una cuestión que no tiene ninguna credibilidad".

"Parece que se hayan retirado a estas personas para que no sigan investigando. No, es que esta investigación está cerrada, traspasada a otro cuerpo y sigue otra vía. No tiene nada que ver", ha sostenido.