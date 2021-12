La atención primaria registra un aumento del 38% de visitas por Covid-19 en Catalunya

Carmen Cabezas, la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, ha alertado este miércoles de un aumento del 38% de las visitas por Covid-19 en la atención primaria a consecuencia de la sexta ola la pandemia. Lo ha comunicado en una rueda de prensa. En esta, ha asegurado que este aumento es "muy grave" porque la atención primaria está dedicada a la vacunación de la gripe, del Covid-19, atiende los problemas respiratorios y está recuperando la presencialidad, entre otros.



Además, Gemma Craywinckel, la directora del Servei Català de la Salut (Catsalut), ha lamentado que, aunque no haya un exceso de presión en los centros sanitarios, el virus está entrando en hospitales y está generando brotes entre el personal.

Para Craywinckel, esta situación puede tener un impacto "muy relevante y negativo" tanto para usuarios como para profesionales, por lo que han emitido recomendaciones de gestión de flujos de pacientes, visitas y horarios, entre otros.



Ha pedido que en aquellos casos en los que no sea "imprescindible", se acceda al centro sin acompañantes. Aun así, ha aclarado que no les prohibirán la entrada.

Craywinckel, raíz del colapso de la página web para descargar el pasaporte Covid el viernes pasado, ha lamentado la afluencia de personas en centros de atención primaria (CAP) que reclamaban el certificado, que dieron lugar a "situaciones incómodas y no deseadas".



Así, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para minimizar la brecha digital con el apoyo de amigos y familiares y ha avanzado que, en caso de que alguien lo necesite, puede dirigirse a los puntos poblacionales de vacunación para la impresión del documento.



En cuanto a la vacunación, Cabezas ha recordado que están administrando dosis de recuerdo de la vacuna del Covid-19 a personas mayores de 70 años, a usuarios de residencias, a personas vacunadas con Janssen y ahora empezarán la administración a personas de entre 60 a 69 años y personal sanitario y sociosanitario.



En este sentido, Craywinckel ha explicado que las terceras dosis a mayores de 70 años se pueden hacer tanto en los CAP como en los puntos poblacionales de vacunación. Estos mantendrán la posibilidad de vacunar sin cita previa y la directora del CatSalut ha subrayado que es "muy importante pescar" a toda la gente que, por franja de edad, debería estar vacunada pero que no se ha vacunado dentro de la dinámica habitual de la campaña. Así, seguirá abierta la vacunación espontánea y la posibilidad de pedir cita previa a través de la página web para todas aquellas personas pendientes de una primera y una segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.



Cabezas ha precisado que hay 682 personas hospitalizadas por Covid-19, de las cuales 145 se encuentran ingresadas en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados: "Esperamos poder frenar el incremento en UCI y que no tenga la repercusión de otras olas".



En este sentido, la secretaria ha dicho que en esta sexta ola el impacto asistencial y los ingresos hospitalarios han ido creciendo, según ella, de forma más paulatina y no "tan brusca".