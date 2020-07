Adidas ha querido rendir un homenaje a algunas ciudades o países que están vinculados con el deporte y por este motivo ha creado una edición de sus zapatillas ultraboost: las Adidas Barcelona. Son blancas y tienen algunos detalles en amarillo y rojo, formando la bandera de España. Las zapatillas ya están a la venta en tiendas online. Y no son nada baratas. Se venden por unos 250 dólares. No están disponibles en la web de España, se indica que aún no están a la venta en Europa, pero sí se venden en la página de la compañía en Canadá.

Adidas presenta estas zapatillas así: “Es un honor que muchas ciudades codician y pocas pueden reclamar. Solo unos pocos han sido seleccionados para albergar a los mejores atletas del mundo mientras compiten por la grandeza. Estas zapatillas de running Adidas Ultraboost DNA Barcelona celebran el espíritu de la competencia con un diseño de alto rendimiento”. Y se añade: “los colores y detalles específicos de la ciudad dan vida a su energía única”.

Y vincular Barcelona y la bandera de España no ha gustado para nada en sectores independentistas, que en algunos casos ya han pedido abiertamente el boicot. Y otros exigen a la compañía una “inmediata rectificación” porque el modelo es una ofensa.

Hi, @adidas

the colors of the "DNA Barcelona" model do not represent the Catalan capital. It is an offense and they will have no success.

The official flag of Catalonia is this.

We expect an immediate rectification.

Thanks. pic.twitter.com/cHRbElVR6d