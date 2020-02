Toti Soler presenta "Cançons disperses"

Pels micròfons d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha passat avui el guitarrista y cantautor Toti Soler , que aquests dies està presentant “Cançons Disperses”, un àlbum de divuit temes que repassen no només una trajectòria professionals, sinó tota una vida dedicant-se a la música.

A “Cançons disperses” Toti Soler ha volgut reunit un munt de cançons, algunes amb música feta per ell, i altres amb música d'altres autors, que s'havien publicat a diferents discos entre el 1997 i el 2017. Toti Soler ja ens té acostumats als monogràfics, tal i com va fer a “Cançons”, de l'any 2000, “Vida Secreta”, del 2005 o “Petita Festa” del 2018. “Cançons disperses” està format per 18 cançons de tota la seva amplia discografia. Músiques fetes sobre poemes de gent tan important com Josep Maria de Sagarra, Marià Manent, Joan Vinyoli, Fernando Pessoa o Maria Antònia Salvà, entre altres, i que el mateix Toti Soler ens ha reconegut que feia molt de temps qu etenia ganes de posar en un mateix disc.

Entre els temes del disc trobem “El corazón es agua”, amb la preciosa veu de Sílvia Pérez Cruz, “Cançó callada”, amb Laia Soler, i molts altres éxits que han marcat la vida i la trajectòria professional de Toti Soler.

