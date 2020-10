Tornen a obrir els centres de Dia per a malalts d'Alzheimer

Després de mesos tancants pel confinament, els centres de Dia per a gent gran van tornant a obrir poc a poc. És el cas del centre de dia de l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Barcelona que ja atèn la meitat dels usuaris habituals, i estan tornant a reprende l'activitat amb mesures de seguretat. La Immaculada Fernández és la directora de l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Barcelona: "Por suerte y poco a poco van volviendo a funcionar nuestros centros de día. Algunos están aún a la mitad de su capacidad, otros solo un tercio, pero van funcionando. Nos ha costado mucho, todos los centros de Catalunya están ya abiertos, y esto es un abuena noticia, porque todos estos meses en los que no hemos podido abrir, las familias lo estaban pasando mal. El deterioro de las personas se ha deteriorado. Muchos enfermos han vuelto en un peor estado tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. Nosotros hemos sufrido mucho esta pandemia. El hecho de estar confinados, de no poder salir, de no tener una rutina, ha provocado que los enfermos de Alzheimer se deterioren más. Las actividades que solían hacer no se han realizado, y eso repercute muy negativament en su salud. Además ya no se puede recuperar lo perdido, hay que trabajar con la situación actual. Hay que conseguir que este reencuentro, esta nueva iniciación, sea positivo para los enfermos. Que vuelvan a adaptarse a un horario, a una rutina. También para las familias es un respiro, ya que durante meses los cuidadores han tenido una sobrecarga de trabajo enorme, un desgaste físico y mental. Si ya mucha gente al estar confinada ha llegado a dudar si estamos a martes o a miércoles, pues las personas con Alzheimer han estado mucho más desorientadas.