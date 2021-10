La teràpia d'animals amb persones fràgils hospitalitzades dona beneficis als ingressats

La Unitat Integral Multidisciplinària per a l'Abordatge de la Fragilitat de l'Hospital Universitari Sagrat Cor (HUSC) i Fundació Affinity han posat en marxa Junts, +Forts, un programa de teràpia assistida amb gossos amb l'objectiu de contribuir a la recuperació física i cognitiva de pacients fràgils i/o que han estat ingressats en l'UCI. Un pas ferm de la Direcció de l'Hospital en el seu compromís amb la fragilitat, àmbit en el qual els professionals del HUSC tenen una àmplia experiència, i en el qual promou la implementació d'aquelles teràpies que contribueixin a la recuperació de la salut i autonomia dels pacients fràgils.

La Unitat de la Fragilitat del Sagrat Cor ve a donar resposta al cada vegada més freqüent ingrés hospitalari de pacients d'avançada edat a causa de l'envelliment de la població.

En aquests pacients, és habitual que l'hospitalització comporti una deterioració funcional important motivat per l'aparició de complicacions durant l'estada hospitalària i pel propi procés d'envelliment. “Per això s'ha creat una Unitat Integral Multidisciplinària per a l'Abordatge de la Fragilitat específica per a la cura d'aquests pacients, adaptant el centre sanitari a les seves necessitats per a fomentar la seva autonomia i dignitat mitjançant l'apoderament i aconseguir una bona adherència terapèutica”, explica la directora gerent de l'Hospital, Anna Cruz.

Aquesta unitat, pionera al nostre país, dota als pacients d'eines per a la seva autonomia després de l'ingrés i aquí és on s'emmarca el programa de Fundació Affinity, realitzat a mesura de les necessitats d'aquests pacients.

El programa es basa en la creació d'espais d'interacció entre els pacients i els gossos com a part de les sessions de rehabilitació, fisioteràpia o logopèdia del centre.

Amb el gos com a fil conductor es realitzen exercicis de recuperació, pautats per professionals de l'hospital, d'una forma més lúdica i motivadora. A través d'aquesta i altres activitats es crea un espai que permet treballar les emocions sorgides durant el procés de recuperació perquè els pacients se sentin abrigallats i assegurances.

La Dra. Ana Lozano, cap mèdica de Fragilitat, explica que aquests pacients presenten problemes pulmonars, falta d'aire en caminar o dificultat per a respirar profundament; deficiències musculoesquelètiques com a dolor d'esquena i feblesa en les extremitats a causa de la posició corporal durant l'hospitalització; i mínims símptomes cognitius per a poder participar i col·laborar, entre altres.

El treball conjunt dels professionals de l'Hospital Universitari Sagrat Cor i de l'equip de teràpies de Fundació Affinity abasta les àrees física i cognitiva/emocional.

A partir de la interacció amb els gossos de teràpia en diferents activitats i dinàmiques es treballa la millora de la mobilitat dels pacients, l'estabilitat física, la força en les extremitats i la reducció del risc de caigudes. “Alguns dels exercicis que plantegem als pacients estan dirigits a millorar l'equilibri. Per exemple, els demanem que es posin drets i que el gos passi per sota de les seves cames perquè prenguin consciència del seu cos, la qual cosa els permet enfortir les seves extremitats inferiors”, explica Maribel Vila, responsable de teràpies de Fundació Affinity a Migdia a COPE Catalunya (àudio).

En aquest sentit, el gos treballa com a element motivador no sols a nivell físic si no també emocional ja que el contacte del pacient amb l'animal ajuda a reduir l'ansietat i millora l'estat emocional dels pacients.

El factor emocional és clau per a l'èxit de la teràpia. Tal com afirma Maribel Vila, “treballar amb els gossos fa que les sessions de rehabilitació siguin més amenes i emotives. La simple presència dels animals fa que aquestes persones se sentin més abrigallades i tinguin més motivació per a assistir i participar. A través de la interacció amb el gos i de diferents activitats, en les quals treballem de forma totalment coordinada amb els fisioterapeutes, l'animal es converteix en el centre de l'acció. Només així podem incidir en les necessitats d'aquests pacients i crear un espai segur per a treballar les emocions que sorgeixen durant el procés de recuperació”.

El programa “Junts, + forts” inclou la teràpia amb persones fràgils que es troben hospitalitzades en el centre a l'espera de rebre l'alta mèdica. A més, l'equip de teràpies de Fundació *Affinity visita als pacients a les seves habitacions realitzant una intervenció per a la millora del seu estat emocional.

Beneficis del programa

Els beneficis de treballar amb gossos són múltiples: fisiològics, com la relaxació i la disminució de la pressió arterial; motrius, com la millora de la motricitat fina i gruixuda, l'augment de la mobilitat i de la coordinació bimanual i oculomanual; cognitius, afavorint tots els processos d'aprenentatge, l'atenció i la concentració; emocionals, millorant l'expressió verbal i no verbal, la disminució dels nivells d'ansietat i augment de l'autoestima; i, finalment, beneficis relacionals, millorant la comunicació, la capacitat d'escoltar l'altre i de treballar en equip, entre altres.