Som conscients els catalans de l'ús que fan les empreses de les nostres dades?

Hi ha una preocupació que va creixent i es tracta de la utilització de les nostres dades a través de la xarxa d'internet. Hi ha molta confusió, sobretot quan acceptem les condicions també acceptem ser tractament de dades.

Una de les darreres polèmiques és l'actualització de la política de dades de WhatsApp, és a dir, les persones que no acceptin la nova política de dades de WhatsApp tindrà moviments limitats. Parlarem amb l'Enrique Sanjuán director de l'agència community internet, una agència digital instal·lada a Barcelona.

-Quina diferencia hi ha central WhatsApp què tenim i el que arriba amb una nova política de dades?

Quant a usuari no notarà cap canvi substancial, però Facebook com qualsevol altra empresa de tecnologies es basa en una base de dades per després poder comercialitzar en l'àmbit de publicitat.

-Fins a cert punt no analitzen les dades més personals?

Al cap i a la fi l'ús de les dades en aquesta mena de plataformes ve senyalitzat per qui ho fa i pot ser objecte d'un estudi més detallat, però pràcticament no ens hauria d'afectar en un principi.

-Però aquesta mena d'anàlisis, ja els feien abans.

Ho farà amb una acceptació per part de l'usuari que fins ara era més o menys implícit. Ha arribat un punt on la normativa de transacció i utilització de dades s'està tornant més importants i les empreses s'han de curar especialment per futures demandes que els hi facin pagar milions per fer un ús fraudulent d'una normativa actual. En canvi, la nova política de dades de WhatsApp de moment només afectarà a tot el territori que no sigui Europeu, però en un futur ho tindrem aquí perquè WhatsApp ha d'implementar diferents serveis i necessita que l'usuari els aprovi.