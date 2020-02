La Síndica de Greuges ens presenta "l'Informe 2019".

Ens visita la síndica de Ggreuges de Barcelona, algú que ja forma part del nostre programa, habitual a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”. I avui era especialment interessant la seva visita perquè venia a parlar d'un informe que ja es coneix sobre les actuacions que s'han portat a terme al llarg de l'any 2019.Maria Assumpció ha vingut a comentar-ho als nostres micròfons. En aquest informe sobre el 2019 es destaquen que la Síndica de Greuges ha fet més de 3700 actuacions al llarg de l'any. Més de 1700 han estat queixes, 2000 consultes, visites de barri... “i no pensem parar. Gener i febrer han estat mesos per preparar aquest informe, però encara em queden barris per visitar i no penso parar. Aquest 2020 serà també intens.”“les visites als barris són molt interessants, anem amb persones del barri que coneixen molt bé els problemes que hi han. Nosaltres això ho transmetem al districte corresponent, i això és molt positiu. De fet moltes queixes acostumen a ser comunes entre molts barris. Rebem trucades de barris, d'associacions, de gent que vol que passem, persones que em trobo i em coneixen i em diuen que volen que faci una visita al seu barri. No parem, no parem.”Aquest i altres temes pròxims pots trovar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis”Migdia Cope Catalunya i Andorra “.