Ja s'han detectat més de 600 abocaments amb risc d'incendi

Des que el 21 de juny es va posar en marxa el pla de vigilància i informació contra els incendis forestals (PVI), ja s’han informat més de 37.000 persones i s’han superat les 4.000 actuacions.

Es tracta d’una iniciativa que promou cada any la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les Agrupacions de Defensa Forestal. Vol donar suport als municipis en prevenció de focs forestals, tant per evitar-los com per limitar-ne els efectes.

El Baix Llobregat i el Vallès Occidental encapçalen les actuacions per abocaments amb risc d’incendi

D’entre les actuacions destacades, s’han detectat més de 600 abocaments amb risc d’incendi. El Baix Llobregat (125) i el Vallès Occidental (108) són les comarques on més se n’han registrat. Per darrere, se situen l’Anoia (87), el Vallès Oriental (72), Osona (46), l’Alt Penedès (46), el Maresme (40), el Garraf (33), el Bages (26), el Moianès (12) i el Berguedà (7).

La gran majoria dels abocaments es van fer en camins, pistes o boscos (334). També se n’han fet en urbanitzacions o masies (97), zones agrícoles o forestals (62), així com zones urbanes o polígons (56).

Més de 700 actuacions de protecció del medi ambient

Ja s’han superat les 700 actuacions de protecció del medi ambient. Entre les tasques que contempla el PVI, destaquen la recollida de deixalles (421), les incidències en infraestructures (138) i els abocaments sense risc d’incendi (133).

Per comarques, on s’han fet més actuacions és al Vallès Occidental (134), seguida per Osona i el Baix Llobregat (103). Per darrere seu, hi ha l’Anoia (68), el Bages (62), l’Alt Penedès (61), el Vallès Oriental (59), el Maresme (49), el Moianès (45), el Garraf (26) i el Berguedà (9).

Un centenar d’actuacions dissuasives, la majoria per l’ús d’eines que generen guspires

S’han fet un centenar d’actuacions dissuasives, sobretot per l’ús d’eines que generen guspires (38) i per fer barbacoes que no compleixen la normativa (33). També per fer altres activitats perilloses (21), fer cremes o barbacoes en terreny forestal (12), per cremes agrícoles (7), i per cremes en urbanitzacions (1).

S’han revisat gairebé 2.600 punts d’aigua i un centenar de línies elèctriques

Entre els més de 2.600 punts d’aigua revisats, la majoria pertanyen al Vallès Oriental (425), al Maresme (371) i al Bages (358). Els segueixen Osona (295), el Berguedà (260), el Baix Llobregat (225) i l’Anoia (224). La resta de d’actuacions s’han fet al Vallès Occidental (147), l’Alt Penedès (127), el Moianès (123) i al Garraf (36).

Les actuacions del PVI continuaran fins a l’1 de setembre

El balanç de les xifres encara és provisional perquè les actuacions del PVI s’estendran fins a l’1 de setembre. Podeu consultar-les, dia a dia, en el portal de dades obertes de la corporació, on hi trobareu tota la informació detallada en matèria de prevenció d’incendis forestals.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el responsable del pla de vigilància i informació de la Diputació de Barcelona, Àngel González (àudio).