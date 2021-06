Seria recomanable alliberar les patents de les vacunes?

Ahir des del Palau Macaya, a Barcelona, moderat per Francisco José Cambra, cap de l'UCI Pediàtrica de l'hospital Sant Joan de Déu i membre de l'Institut Borja de Bioètica i presentat per Jesús Avezuela; el director general de Farmaindústria, HumbertoArnés; David Noguera, president de Médicos Sin Fronteras; Frederic de Montalvo, president del Comitè de Bioètica d'Espanya i Erika Dueñas, responsable de Propietat Intel·lectual del Departament de Medicaments i productes de l'OMS, van dialogar sobre els efectes i conseqüències que la supressió de les patents podria portar amb si en la lluita contra la pandèmia. Parlarem amb el director general de la fundació Palo Sexto, el senyor Jesús Avezuela.



-Com es va desenvolupar el debat d'ahir?



La veritat és que va ser molt interessant perquè estàvem en el debat precisament els diferents interlocutors que defenien cadascuna de les posicions i no sempre concurrents. En molts casos va haver-hi intervencions molt diferents i jo diria que tot i la complicació vam trobar algun punt en comú.



-En quin punt hi ha hi havia posicions més semblants?



Les posicions més semblants estaven curiosament en una dada que pot ser relativament objectiva i es tracta de la fabricació de les vacunes, és a dir, des del punt de vista de FarmaIndustria, s'ha fabricat un nombre suficient de vacunes que permet vacunar a tothom, per una altra banda la posició de Médicos Sin Fronteras i fins i tot de l'OMS, entenia que no hi havia vacunes suficients i que per tant la solució hauria d'anar per una altra banda com per exemple entre d'altres era l'alliberament de les patents, però malauradament no va ser l'única. Un altre dels punts en comú és el problema de la distribució sobretot en els països menys desenvolupats i també es van plantejar altres qüestions, però hi havien diferents formes de solucionar el problema.