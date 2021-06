S'acosta el windows 11

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra.

• Apple fa oficial el iOS15 en l'Apple's Worldwide Developers Conference

La conferència anual de desenvolupadors de la casa de la poma ha anunciat aquesta matinada els seus nous sistemes operatius començant per iOS 15 amb moltes novetats, i també coneixem dels nous iPadOS 15, watchOS 8 i macOS Monterey.

Una de les gran novetats és FaceTime compatible amb Android i Windows i més actualitzacions.

o Nou disseny de notificacions i manera Focus (Concentració)

o Reconeixement de text i objectes

o Des de l'iPhone 6S (2015) també és podrà actualitzar.

• Avui acaba l'E3 amb el Direct de Nintendo a les 18.00 i el de Bandai-Namco a les 23.25

Les conferències d'aquest E3 completament Digital van començar fort el dimecres passat amb un primer cop d'ull al Battlefield 2042 però no seriosa fins a la conferència del Diumenge de Microsoft on veuríem el seu primer Gameplay per a poder veure tot el seu potencial.

Un altre dels mes esperats era poder veure el nou de FrontSoftware, un joc de Fantasia, Rol i Acció de Hidetaka Miyazaki i George R.R. Martin.

Després de 3 anys sense saber del, el primer trailer llueix de meravella, i estarà disponible el 21 de Gener del 2022.

Una de les mes esperades era la conferència de Microsoft-Bethesda que va començar amb Starfield una epopeia espacial, es va poder veure una mica mes del Cap Mestre en un curt vídeo de la campanya que tindrà però si van ser mes agraïts ensenyant la manera multijugador que serà F2P i independent.

Però el fermall d'or se l'emporta Forza Horizon 5, que s'ambienta a Mèxic i estarà disponible el 9 de novembre.

• Microsoft anuncia que abandonarà el suport de Windows 10 a l'octubre de 2025

Microsoft sol comunicar la fi del suport dels seus sistemes operatius diversos anys abans que arribi i amb pròxim esdeveniment de Microsoft el 24 de juny que ensenyarà el seu "Windows de nova generació" tot apunta al fet que serà el successor de Windows 10, un sistema operatiu el cicle de vida del qual ara sabem que acabarà a l'octubre de 2025.

S'espera que Windows 11, arribi amb un redisseny més modern, noves tipografies, una nova botiga d'aplicacions, noves icones i un bon grapat de novetats.

• Coinbase Card ja és compatible amb Google Pay i Apple Pay.

Ja és possible usar criptomonedes per a pagar amb el mòbil en qualsevol lloc.

Podrem afegir aquesta targeta al nostre moneder virtual per a pagar sense contacte, ja sigui amb el mòbil o amb el rellotge, sempre que tinguin NFC.

Coinbase converteix automàticament totes les criptomonedes a dòlars estatunidencs i transferirà la quantitat de la targeta. Dit d'una altra forma, l'usuari gasta criptomonedes i el comerç rep el pagament en moneda de curs legal.