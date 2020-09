Roger Ballescà, psicòleg: "Els nens han de tenir clar tot el que està passant"

El proper dilluns 14 de setembre els nens de tornen a l'escola. I pediatres i psicòlegs estan convençuts que aquesta tornada al cole serà especialment beneficiosa per als nens. Hi han hagut 3 mesos d'aïllament i confinament, i toca anar a l'escola. El Roger Ballescà és coordinador del comité d'infància i adol.lescència del col.legi oficial de psicologia de Catalunya: "Els pares i els nens necessiten l'escola, l'escola presencial. En aquest cas la presencialitat és insubstituible". Li preguntem al Roger si algun nen pot tenir algun problema pel fet de portar tants mesos sense anar a l'escola: "Crec que la majoria de nens i nenes tenen ganes d'anar a l'escola, tot i que saben el que està passant al seu voltant. Sempre pot haver nens i nenes que estiguin més espantats i que després de gairebé sis mesos d'estar a casa puguin tenir pors i angoixes. En aquests casos el que els hem de dir als pares és que han de fer incidència en que aquest curs no serà com els altres. Segur que hi hauran moltes circunstàncies imprevistses, i el que podem fer és avançar-nos, avançar als nens i nenes aquests eventualitats. D'aquesta manera ja tindran al cap les coses que poden pasar: Que algú doni positiu a la seva aula, que separin els grups, que els facin tornar a casa en algun moment... totes aquestes coses les hem d'explicar als nens. La por la tenen els nens i la tenen els adults, el que no podem fer és que la por ens bloquegi, hi ha coses que s'han de fer tot i tenir por, i això s'ha de transmetre a les criatures. No els podem enganyar i dir-lis que existeixen entorns 100% segurs, però hem de començar a encarar situacions tot i les nostres pors"