Preocupació al Gremi de Floristes davant la possibilitat de que els cementiris estiguin tancats per Tot Sants

Avui volem parlar amb el Gremi de Floristes de Catalunya, que obviament tem que per Tot Sants es tanquin els cementiris pel risc de contagis. Hem parlat amb el Joan Guillem que és president del Gremi de Floristes de Catalunya, i ell ens diu que "de moment no tenim confirmació sobre si els cementiris estaran oberts o no. Ja hem expressat la nostra por a que no estiguin oberts. Hem pres la decisió d'intentar parlar amb la Generalitat i amb l'Ajuntament de Barcelona, que és on tenim els cementiris més grans. Per part de l'Ajuntmanet ens han dit que els cementiris estaran oberts, i que aquesta voluntat s'extèn a tot Catalunya. Nosaltres hem fet una proposta per implementar mesures de seguretat que permeti a tothom que pugui anar al cementiri a veure els familiar, especialment en un any on el dol no s'ha pogut fer de la manera habitual. El nostre Gremi ja ha patit un Sant Jordi anul.lat, tot i que vam intentar vendre roses però no va funcionar massa bé. Al Sant Jordi de juliol va coincidir amb un rebrot... en definitiva hem perdut la primavera, que és el 50% de les vendes, i per moltes floristeries la diada de tot Sants és fonamental per intentar salvar l'any i poder mantenir els negocis oberts. És molt important que els cementiris estiguin oberts. hem de pensar que la flor ja està cultivada, ja està pendent de tallar-se i distribuir-se, això no és fa d'un dia per l'altre. El que volem és que la resta de l'any sigui el més normal possible, perquè el sector ho està passant molt malament. I no parlo només pel nostre Gremi, sinó en general.