Preocupació entre familes, mestres i sindicats pel curs vinent

La discrepància entre els departaments de Educació i Salut sobre les mesures de seguretat per a prevenir la propagació del coronavirus a les escoles ha causat desconcert entre famílies i professors que temen, a més, la possibilitat que un repunt de la pandèmia, després de la volta al treball, deixi sense classes als nens. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat del tema amb el secretari general d'Educació de CCOO Catalunya, Manuel Pulido.

CC.OO., ha demanat una reunió “immediata” de la comissió paritària de salut laboral davant el que considera una descoordinació de departaments a un mes del curs escolar. Sindicats i famílies veuen insostenible mantenir el 25 o 30 alumnes per classe. Deixar-ho tot igual que abans de la pandèmia i confiar que no passarà res, o que es controlarà , no és creïble ni suficient, segons sindicats i families.

La massificació se centra en l'àrea metropolitana de Barcelona i la segona corona de municipis, tot i que , segons, el sindicat CCOO, “tambè hi hauran problemes a les escoles d'arreu de Catalunya”.

Educació va anunciar la contractació de fins a 8.250 professionals dels quals uns 5.400 són professors. Però el conseller Josep Bargalló va admetre que la majoria de docents es destinarien a eliminar les sobrerratios a les escoles i atendre centres d'alta complexitat.

La inquietud de les famílies no sols és per la salut dels nens, sinó també per les conseqüències del confinament tant en termes de conciliació laboral per als pares com de garanties de l'educació dels fills. Per Manel Pulido: “No està clar que faràn els pares amb la seva feina si s'han de quedar a casa un nen amb la covid-19