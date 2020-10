La Pegatina estrena "Dale la vuelta"

Avui 16 d'octubre sortirà a la llum el setè disc d'estudi, "DALE LA VUELTA " de La Pegatina. Ha estat produït per Tato Latorre i barrejat per Rafa Sardina. El disseny és de l'irlandès Steve Simpson. La Pegatina ja ha fet alguns avanços de cançons i han tingut molt bona crítica entre els seus seguidors així com en les ràdios, on ja estan sonant.

Avui ha sonat a Migdia Cope Catalunya i andorra .D'altra banda, aquest disc compta amb col·laboracions del Kanka, Travis Birds, PJ Sense Sola, Arnau Griso i Delaporte. Amb la prevenda del disc a la botiga de la Pegatina a la seva pàgina web, et regalen un enllaç per a veure el concert presentació en streaming. Avui ha parlat a Migdia Cope Catalunya i Andorra el creador de moltes de les canços de la Pegatina, Adrià Salas. El vocalista ha destacat: “Els més de 1200 concerts en 35 països en els seus 17 anys de trajectòria artística”. Salas ha lamentat que degut a la pandèmia hagin hagut de suspendre tota la gira prevista per Europa durant aquest 2020. De l'últim treball muscial, ha dit que: “Inclou 10 cançons que recuepren l'essència dels primers discos i la barregen amb l'experiència dels seus últims viatges i enregistraments”. A nivell d'estíl, “DALE LA VUELTA” de La Pegatina és “una rumba deslligada i sense complexos”. Adrià Sala tambè és autor d'un llibre de poemes “Salsa”, editat per Rosa dels Vents, que ja està a la venda.

