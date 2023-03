Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Hi ha suficient oferta d'oci nocturn pels joves a la ciutat? O realment els ajuntaments posen massa exigències? Sortim de dubtes amb el president de FECALON, Fernando Martínez

- Creus que ja suficient oferta d'oci pels joves de la ciutat?



Evidentment no, fa anys que la patronal donava el missatge de què falta oci nocturn i així ho han recollit tots els partits polítics. Fa pocs dies vam realitzar un acte en representació del consistori i tots els candidats van reconèixer que faltaven espais i locals per l'oci nocturn.



- Es reconeix, però no es posa remei al problema?



Fa falta imaginació i creativitat en tots aquests plànols urbanístics de plans d'usos per poder establir l'existència d'activitats recreatives musicals per la ciutadania. Quan fan un pla d'usos nou, no es contempla no fer gimnasos, pastisseries o supermercats perquè són una necessitat, doncs passa el mateix amb l'oci nocturn, és a dir, durant els últims trenta anys hi ha hagut una tendència de tancar locals per diferents motius, ja sigui per causes urbanístiques, per la crisi econòmica o per la pandèmia. Aquests fets han generat aquest dèficit que calculem que a Barcelona són unes 100.000 places d'aforament.





Durant aquests mesos l’Associació Grup Rialles Blanes ha estat celebrant una data molt significativa: haver arribat als 40 anys de vida, a més a més donant sentit al nom de l’entitat.

És a dir, omplint de rialles, bones estones i records feliços l’imaginari col·lectiu de les famílies i els infants que han acudit a veure els seus espectacles durant quatre dècades.





Exposició de quaranta anys de records



Ara, la commemoració s’omple també de records a través de l’exposició que s’allotja aquests dies a la Sala Maria Luisa García Tornel, al cèntric Carrer Ample de Blanes.

La mostra es podrà visitar fins el 31 de març, i l’horari per fer-ho és de dilluns a dissabte des de les 5 de la tarda fins 2/4 de 8 del vespre, i els diumenges des de les 11 del matí fins la 1 del migdia.



La inauguració va tenir lloc el passat divendres a la tarda, encapçalada per l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, el president de l’Associació Grup Rialles Blanes, Jordi Conejero, i la presidenta de l’entitat a Catalunya, Elena Sabater.

També els acompanyaven el tinent d’alcalde de Cultura i Festes, Albert Sanz, regidors i regidores del consistori, així bona part de la gran família de Rialles, que durant els 40 anys de vida ha comptat amb 150 voluntàries i voluntaris.

