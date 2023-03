Falten locals d'oci nocturn?

Hi ha suficient oferta d'oci nocturn pels joves a la ciutat? O realment els ajuntaments posen massa exigències? Sortim de dubtes amb el president de FECALON, Fernando Martínez

- Creus que ja suficient oferta d'oci pels joves de la ciutat?



Evidentment no, fa anys que la patronal donava el missatge de què falta oci nocturn i així ho han recollit tots els partits polítics. Fa pocs dies vam realitzar un acte en representació del consistori i tots els candidats van reconèixer que faltaven espais i locals per l'oci nocturn.



- Es reconeix, però no es posa remei al problema?



Fa falta imaginació i creativitat en tots aquests plànols urbanístics de plans d'usos per poder establir l'existència d'activitats recreatives musicals per la ciutadania. Quan fan un pla d'usos nou, no es contempla no fer gimnasos, pastisseries o supermercats perquè són una necessitat, doncs passa el mateix amb l'oci nocturn, és a dir, durant els últims trenta anys hi ha hagut una tendència de tancar locals per diferents motius, ja sigui per causes urbanístiques, per la crisi econòmica o per la pandèmia. Aquests fets han generat aquest dèficit que calculem que a Barcelona són unes 100.000 places d'aforament.



- Aquestes cent mil places d'aforament com es traduiria en llocs?



Depèn, sí es tracta d'un establiment, el màxim aforament que es pot establir són el votant de 2000 - 3000 persones i en discoteques viables imagina't! Els joves ho necessiten perquè han sortit molt afectats de la pandèmia, de fet es va realitzar una enquesta per saber la salut dels joves i fins i tot les forces de seguretat i policia recomanaven la reobertura de l'oci nocturn.





