Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Käthe Wohlfahrt és l'esperit de Nadal fet botiga, com un viatge a un poble tradicional vestit amb els ornaments típics d'Alemanya. Harald Wohlfahrt, segona generació de l'empresa nascuda el 1964, explica que tot va començar amb una capseta de música que el seu pare volia regalar a un soldat americà destinat a Alemanya; des de llavors han apostat per treballar amb productes tradicionals de qualitat, fets a Europa de manera artesanal.

No sols això, qualsevol nen il·lusionat amb està època nadalenca quedarà impressionat amb la instal·lació de la botiga, cuidada fins a l'últim detall. I obre tot l'any!

Allà podràs trobar peces úniques fetes a mà per artesans amb tot luxe de detalls i que traspuaran qualitat i passió per Nadal. Tenen ornaments especials com les piràmides de fusta - provenen de les muntanyes metal·líferes, entre Bohèmia i Saxònia.

La Fundació MGS celebren el seu 15è aniversari, que se celebrarà dijous que ve 25 de novembre en el renovat Auditori de la seva seu de Barcelona.

Durant l'acte, repassaran els 15 anys de trajectòria de la Fundació, que comparteix il·lusions des de 2006 amb vocació solidària en benefici del conjunt de la societat, i presentaran la iniciativa ‘Estrelles solidàries’.

Es tracta d'un projecte que realitzarem al desembre en col·laboració amb els Germans Torres i Càritas en el menjador social del centre Torre Baró.

"El concepte de Responsabilitat Social Corporativa no és una cosa nova. Les organitzacions exerceixen la seva responsabilitat social quan satisfan les expectatives que, sobre el seu comportament, tenen els diferents grups d'interès, contribuint a un desenvolupament social i ambientalment sostenible, i econòmicament viable." ens explica Ruiz. "Es tracta per tant de formalitzar una manera de desenvolupar l'activitat empresarial que per a MGS ha format i forma part de la nostra filosofia."

El disc d'aquesta edició conté 30 cançons per celebrar les tres dècades d'un projecte solidari únic al món. Trenta cançons agrupades en dos discos, el Disc Blau i el Disc Blanc.

Fins a 16 estils musicals conviuen en el doble disc. És l'any que més estils i gèneres s'han combinat en la història del disc. Del crooner al rock, passant pel mestissatge i el pop, el rap i les arrels flamenques, el trap, les polifonies d'arrels tradicionals, les composicions i interpretacions llatines, l'R&B, l'electrònica o el reggaeton... i la clàssica. El disc 2021 compta amb més artistes que mai: 175 agrupats en 41 formacions.

El disc de La Marató es posarà a la venda en format físic al preu de 12 euros. Seran 10 diaris generalistes els que oferiran el disc de La Marató, un més que els últims anys, ja que s'ha incorporat el grup del 9Nou. La resta, els habituals: La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui, Ara, Diari de Tarragona, Diari de Girona, Regió 7, Segre i La Mañana. A més dels esportius Sport, Mundo Deportivo i L'Esportiu, i la revista Enderrock.