La Botiga de Nadal més gran d'Espanya està a Barcelona

Käthe Wohlfahrt és l'esperit de Nadal fet botiga, com un viatge a un poble tradicional vestit amb els ornaments típics d'Alemanya. Harald Wohlfahrt, segona generació de l'empresa nascuda el 1964, explica que tot va començar amb una capseta de música que el seu pare volia regalar a un soldat americà destinat a Alemanya; des de llavors han apostat per treballar amb productes tradicionals de qualitat, fets a Europa de manera artesanal.

No sols això, qualsevol nen il·lusionat amb està època nadalenca quedarà impressionat amb la instal·lació de la botiga, cuidada fins a l'últim detall. I obre tot l'any!

Allà podràs trobar peces úniques fetes a mà per artesans amb tot luxe de detalls i que traspuaran qualitat i passió per Nadal. Tenen ornaments especials com les piràmides de fusta - provenen de les muntanyes metal·líferes, entre Bohèmia i Saxònia.

També rellotges de cucut, soldats trencanous de totes les mides, perfils d'estany amb motius nadalencs pintats a mà i objectes de vidre bufat fets per a la botiga de Barcelona (un taxi, les xemeneies del Palau Güell de Gaudí, una Moreneta).

Així, fins a 5.000 referències de productes per gaudir de Nadal durant tot l'any. Sigui l'època que sigui, la gent que encara no ens coneix decideix entrar-hi perquè no sap quan tornarà a trepitjar una botiga similar; pels productes, però també per l'atmosfera.

A més de la botiga a Rothenburg, compten amb diferents establiments a Alemanya, Bèlgica, França i els Estats Units; I fa dos anys va arribar a Barcelona. Es va inaugurar el 6 de novembre del 2019 i està ubicada al carrer dels Banys Nous, 15.

Si hi ha un referent en decoració nadalenca per excel·lència, aquest és Käthe Wohlfahrt.

Arcs de llum, ninots trencanous, fumadors d'encens, capses de música, figuretes de pessebre, espelmes, arbres de Nadal, centres de taula, ornaments de tota mena .

Tots els objectes nadalencs de la més alta qualitat i fabricats de forma artesanal que puguis imaginar concentrats en un món màgic que t'enamorarà. Des del 6 de novembre, el Nadal s'apodera del número 15 dels Banys Nous amb la primera botiga de Käthe Wohlfahrt a Espanya.

A Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la seva gerent, Montserrat Escribano (àudio)





