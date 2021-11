El disc de la Marató entra en joc el diumenge 28

El disc d'aquesta edició conté 30 cançons per celebrar les tres dècades d'un projecte solidari únic al món. Trenta cançons agrupades en dos discos, el Disc Blau i el Disc Blanc.

Fins a 16 estils musicals conviuen en el doble disc. És l'any que més estils i gèneres s'han combinat en la història del disc. Del crooner al rock, passant pel mestissatge i el pop, el rap i les arrels flamenques, el trap, les polifonies d'arrels tradicionals, les composicions i interpretacions llatines, l'R&B, l'electrònica o el reggaeton... i la clàssica. El disc 2021 compta amb més artistes que mai: 175 agrupats en 41 formacions.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director de producció dels disc, Àngel Lacalle (àudio).

El disc de La Marató es posarà a la venda en format físic al preu de 12 euros. Seran 10 diaris generalistes els que oferiran el disc de La Marató, un més que els últims anys, ja que s'ha incorporat el grup del 9Nou. La resta, els habituals: La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui, Ara, Diari de Tarragona, Diari de Girona, Regió 7, Segre i La Mañana. A més dels esportius Sport, Mundo Deportivo i L'Esportiu, i la revista Enderrock.

Amb els diaris el diumenge 28 de novembre i, a la botiga en línia de TV3, a partir del 29 de novembre. A partir del 10 de novembre, ja s'ha pogut reservar tant a la botiga online de TV3 com a iTunes. Shazam continuarà com l'eina per al reconeixement de les cançons del CD. El disc es podrà sentir en streaming a Apple fins al 31 de gener, i fins al 31 de març es podrà escoltar gratuïtament tot el fons musical d'Apple. El CD consolida l'edició en suport ecològic i reciclable.

Les novetats: disc doble i eina multimèdia

El disc de La Marató 2021 conté dues grans novetats de format i contingut. La primera és que l'edició d'enguany és un disc doble: el Disc Blau i el Disc Blanc.

Trenta anys, trenta cançons. La segona és que el disc físic es converteix en una eina multimèdia gràcies a dos codis QR. El primer permetrà accedir sense cost a Apple Music en streaming per poder escoltar el disc de La Marató digitalment i alhora poder gaudir gratuïtament dels milions de cançons que conté aquesta plataforma.

Amb el segon codi QR s'accedirà a bona part dels continguts de la història de La Marató. Es podran veure els espots de La Marató d'aquests 30 anys; un recull d'imatges de bona part de les cançons que han format part del disc durant aquests 17 anys; els cartells de les 30 edicions de La Marató i, a més, es podrà accedir a les lletres de les 30 cançons d'aquest any.