La Fundació MGS celebra el seu 15è aniversari amb la col·laboració solidària dels Germans Torres

La Fundació MGS celebren el seu 15è aniversari, que se celebrarà dijous que ve 25 de novembre en el renovat Auditori de la seva seu de Barcelona.

Durant l'acte, repassaran els 15 anys de trajectòria de la Fundació, que comparteix il·lusions des de 2006 amb vocació solidària en benefici del conjunt de la societat, i presentaran la iniciativa ‘Estrelles solidàries’.

Es tracta d'un projecte que realitzarem al desembre en col·laboració amb els Germans Torres i Càritas en el menjador social del centre Torre Baró.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la vicepresidenta de la fundació, Araceli Ruiz (àudio)

"El concepte de Responsabilitat Social Corporativa no és una cosa nova. Les organitzacions exerceixen la seva responsabilitat social quan satisfan les expectatives que, sobre el seu comportament, tenen els diferents grups d'interès, contribuint a un desenvolupament social i ambientalment sostenible, i econòmicament viable." ens explica Ruiz. "Es tracta per tant de formalitzar una manera de desenvolupar l'activitat empresarial que per a MGS ha format i forma part de la nostra filosofia."

Araceli afegeix que "hem treballat al llarg de la nostra dilatada trajectòria amb un permanent compromís amb la societat i el sector assegurador, traduït en una molt notòria participació en les institucions i estaments que li donen suport i també ha resultat una constant, en els nostres cent primers anys, la voluntat de MGS d'implicar-se en un gran nombre d'iniciatives dirigides a donar suport a la cultura, l'esport i, en general, a col·lectius que han precisat i precisen d'especial atenció."

La vicepresidenta de la fundació conclou que "en definitiva, hem intentat transmetre a la societat els valors solidaris inherents al mutualisme i que han estat especialment importants en el desenvolupament de la nostra cultura empresarial."