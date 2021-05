Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Des del dimarts ja s'ha posat en vigor la velocitat de 30 quilòmetres per hora per les ciutats. Per saber els seus avantatges i desavantatges parlarem amb la Isabel Salamaña professora de la universitat de Girona i geògrafa.

Des del punt de vista mediambiental, és una gran notícia?

<< Sí que ho és, des d'un punt de vista mediambiental i de qualitat de vida de totes les persones, tant en temes de seguretat en relació amb allò que ens passa si anem a més velocitat amb el cotxe que ens garanteix una part de seguretat en cada un de nosaltres en termes de vida i també en relació amb la qualitat de la salubritat dels nostres pobles i ciutats. També contribueix en una millora del medi ambient i això vol dir fer una bona contribució contra el canvi climàtic. Els avantatges són moltíssims i és una llàstima que s'hagi trigat tant perquè hi ha molts països que fa molts anys que ho han implementat.>>

Avui dia 12 de maig és el dia internacional de la infermeria i ho celebrem realçant el treball dels sanitaris durant aquest any de pandèmia. Al nostre país tenim una ràtio molt baixa d'infermeres en comparació a altres punts d'Europa. Parlarem amb la Paloma Amil, infermera vocal de ciutadania del col·legi oficial d'infermeres i infermers de Barcelona.

-Per què tenim una ràtio t'han baixat infermeres?

La ràtio a Catalunya és de 6, 2 infermeres per 1000 habitants i a la demarcació de Barcelona és de 6,6, molt llunyà a les ràdios d'altres comunitats autònomes com la de Navarra que és de 8,6 o la mitjana Europea que és de 9,5. El motiu de per què són tan baixes seria perquè no s'ha invertit prou en la contractació d'infermeres, sense tenir en compte que els països amb ràtios més elevades tenen una millor qualitat existencial, menys ingressos i menys infeccions.

A poc a poc tornem a la normalitat, un bon indicatiu és quan la cultura comença a funcionar. Un bon indicatiu de que tot està tornant a la normalitat, és la cultura. El dia 15 de maig torna la nit dels museus. Parlem amb el Carles Vicente, director de memòria històrica i patrimoni de l'ajuntament de Barcelona.