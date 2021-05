Quines són les avantatges dels 30KM/h a les ciutats?

Des del dimarts ja s'ha posat en vigor la velocitat de 30 quilòmetres per hora per les ciutats. Per saber els seus avantatges i desavantatges parlarem amb la Isabel Salamaña professora de la universitat de Girona i geògrafa.

-Des del punt de vista mediambiental, és una gran notícia?

<< Sí que ho és, des d'un punt de vista mediambiental i de qualitat de vida de totes les persones, tant en temes de seguretat en relació amb allò que ens passa si anem a més velocitat amb el cotxe que ens garanteix una part de seguretat en cada un de nosaltres en termes de vida i també en relació amb la qualitat de la salubritat dels nostres pobles i ciutats. També contribueix en una millora del medi ambient i això vol dir fer una bona contribució contra el canvi climàtic. Els avantatges són moltíssims i és una llàstima que s'hagi trigat tant perquè hi ha molts països que fa molts anys que ho han implementat.>>

-Es nota una diferència d'anar a 30 km per hora que a 40 km?

<< Segons els tècnics està demostrat, sobretot en temes d'accidentalitat com és la capacitat de frenar o mentre estàs frenant, si vas a 50 o vas a 30, el que necessites per reduir els metres de la frenada són menys i per tant el nivell de l'impacte és important, redueix molt la possibilitat de ferir greument a una persona.>>

-Això també facilitarà la circulació amb patinet, bicicleta o transport públic?

<< Els cotxes normalment els hi molesta la circulació de bicis o patinets, però com ara la velocitat serà la mateixa ho podran compartir d'una manera més amable.>>