Arriba la nit dels museus

A poc a poc tornem a la normalitat, un bon indicatiu és quan la cultura comença a funcionar. Un bon indicatiu de que tot està tornant a la normalitat, és la cultura. El dia 15 de maig torna la nit dels museus. Parlem amb el Carles Vicente, director de memòria històrica i patrimoni de l'ajuntament de Barcelona.

-Com gaudirem aquest any dels museus a les nits?

<< Després de suspendre'l l'any passat en el mes de maig i també al novembre, sembla que per fi ho podrem celebrar aquest dissabte.>>

-Seria com un salt del 2019 al 2021?

<< Amb alguna variant, en principi les visites als museus serà amb un aforament controlat, però no caldrà inscriure's amb antelació. El que si serà diferent en comparació a altres anys, seran les activitats paral·leles que si necessitaran inscripció prèvia perquè es celebraran en espais més tancats.Aquest any, a part de gaudir dels museus, aconsellem que donin un cop d'ull a la web abans de desplaçar-se a veure una determinada exposició o activitat, serà l'única diferència notòria en comparació a l'any 2019.>>

-Hi ha museus més reclamats?

<< Naturalment, hi ha aquells que tenen més acceptació pel públic, però la nit de museus és una gran ocasió per descobrir altres equipaments que són una mica més desconeguts i en aquestes dates es mostren amb tota la seva plenitud. Aquest any, per exemple, s'incorpora una casa romana, la Casa de l'Heura a Badalona que està museïtzada des de fa molt poc i és una gran ocasió per desplaçar-se fins allà i descobrir-la.>>

https://www.barcelona.cat/lanitdelsmuseus/