Catalunya necessita un 40% més d'infermeres

Avui dia 12 de maig és el dia internacional de la infermeria i ho celebrem realçant el treball dels sanitaris durant aquest any de pandèmia. Al nostre país tenim una ràtio molt baixa d'infermeres en comparació a altres punts d'Europa. Parlarem amb la Paloma Amil, infermera vocal de ciutadania del col·legi oficial d'infermeres i infermers de Barcelona.

-Per què tenim una ràtio t'han baixat infermeres?

La ràtio a Catalunya és de 6, 2 infermeres per 1000 habitants i a la demarcació de Barcelona és de 6,6, molt llunyà a les ràdios d'altres comunitats autònomes com la de Navarra que és de 8,6 o la mitjana Europea que és de 9,5. El motiu de per què són tan baixes seria perquè no s'ha invertit prou en la contractació d'infermeres, sense tenir en compte que els països amb ràtios més elevades tenen una millor qualitat existencial, menys ingressos i menys infeccions.

-Molts marxen fora treballar perquè les condicions són molt millor que el nostre país?

El grau d'infermeria és dels estudis universitaris més demandats i la formació de les noies és qualificada a Catalunya en relació amb altres països, però les condicions laborals o els contractes no estables fa que les infermeres decideixin marxar a altres països on les cuiden millor i les tenen millor considerades.

-Això també passa entre comunitats autònomes?

Més o menys les condicions laborals deuen ser molt semblant, cosa que no passa en altres països que són força millors que aquí.

-Per què no millora aquesta situació?

Ara tenim una bona oportunitat, però és un problema que ja portem arrossegant des de fa molts anys i sí que és cert que aquesta pandèmia ho ha posat en evidència. És un bon moment per revertir-ho contractant més personal amb contractes més estables i augmentar les classes en els graus d'infermeria, ja que és un dels estudis universitaris més demandats i si augmenten les classes, hi haurà més infermeres i també podrem contractar-ne més.