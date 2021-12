Les llars d’infants catalanes denuncien que el Govern discrimina els infants amb la gratuïtat del P2

L’Associació Catalana de Llars d’Infants denuncia que el Govern de la Generalitat discrimina els infants amb l’anunciada gratuïtat del darrer curs de l’escola bressol a partir del curs 2022/23.

L’associació reclama que aquesta ajuda econòmica es destini a les famílies i no als centres educatius i que siguin elles qui decideixin a quin centre volen portar el seu infant. “Estem d’acord amb la gratuïtat del primer cicle de l’educació infantil però amb igualtat per a totes les famílies i donant-los la llibertat de triar el model educatiu que més encaixi amb les seves preferències”, afirma Mireia Català, portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants a Migdia a COPE Catalunya (àudio).

“Aquesta ajuda a la globalitat de les famílies seria un estímul que podria millorar la baixa natalitat, que és un dels problemes que més preocupen al sector”, afegeix.

L’associació d’educació infantil de primer cicle també considera que aquesta mesura podria abocar a la desaparició de les llars d’infants privades. “Venim d’un període molt difícil de pandèmia, on s’ha fet un sobreesforç per seguir oferint un servei essencial als infants”, assenyala Català. Cal recordar que les llars d’infants privades van obrir per responsabilitat social, el juny de 2020, amb ràtios reduïdes i perdent diners.

D’altra banda, la portaveu apunta que la gratuïtat del P2 a les llars públiques també podria beneficiar grans grups privats que gestionen llars d’infants municipals, en detriment dels centres petits.

Destrucció de llocs de treball, la majoria ocupats per dones

La complicada situació en la qual es troben actualment les llars d’infants privades de Catalunya queda palesa amb els resultats d’una enquesta difosa aquesta setmana per l’Associació Catalana de Llars d’Infants als seus associats, la qual mostra que més del 80 % de les llars s’ha endeutat durant la pandèmia de Covid-19 per garantir la supervivència del centre.

Així mateix, per a més de la meitat de les llars associades, la previsió de matriculacions al gener -que és quan sempre es produeix un augment del nombre d’alumnes inscrits- no és bona. “Si les llars d’infants privades no podem sobreviure, això suposarà la pèrdua d’uns 6.000 llocs de treball -la majoria ocupats per dones-, els quals, en l’actualitat, presten educació i tenen cura de 30.000 infants”, assevera Mireia Català.

En aquest context, anuncis del Departament d’Educació, com la recent gratuïtat del P2 a les escoles bressol públiques, han agafat per sorpresa al sector, que es mostra indignat. “Ens hem assabentat dels plans de l’Administració a través dels mitjans de comunicació i, des del mes de setembre, estem demanant una trobada amb el conseller d’Educació, que ja ens ha anul·lat dues vegades”, assenyala la portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants.

“Malgrat representar el 40 % de les places del primer cicle d’educació infantil a Catalunya, el Govern segueix menystenint-nos, igual que va fer durant el període de tancament derivat de la pandèmia”, afirma Català. “També està estesa la por entre les llars privades que el Departament avanci en l’anunci que va fer l’exconseller Bargalló sobre la incorporació del P2 a les escoles sense fer-les partícips d’una decisió tan transcendental per al seu futur”, assegura.

Un 80 % de les llars, cansat i enfadat amb l’Administració

Aquest malestar queda reflectit en l’enquesta als associats, que mostra que gairebé el 80 % dels centres educatius té sentiments de cansament i enuig amb l’Administració.

A aquest estat d’ànim no ajuda l’augment de la burocràcia que els reclama el Departament d’Educació, com la inscripció de l’infant al registre d’alumnes (RALC), gestió que abans es feia des de les escoles de primària. En aquest sentit, més del 90 % de les llars associades considera que aquest és un problema creixent que cada dia els treu més temps de les tasques importants per al funcionament del centre educatiu.