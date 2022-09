L'edifici històric de la UB celebra els cent cinquanta anys

Es compleixen cent cinquanta anys de la inauguració del primer curs acadèmic a l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. L'Edifici Històric ocupa un lloc molt rellevant entre els edificis emblemàtics de la ciutat, però durant la major part de la seva història ha estat un espai aliè als barcelonins. Aquest aniversari vol significar també l'obertura definitiva de l'edifici a la ciutat i al país. Parlarem amb una de les persones que coneix millor aquest tema és el vicerector de patrimoni i activitats culturals de la UB, Agustí Alcoberro.

- Quan comença aquesta primera pedra?



Aquest és el primer edifici públic de grans dimensions que es fa a l'Eixample, és a dir, a l'altra banda del recinte emmurallat que tot just s'acabava d'enderrocar l'any 1855, estàvem a la perifèria de Barcelona, la gent deia que quedava molt lluny, en canvi, la ciutat l'ha anat integrant en el centre històric de Barcelona.



- L'any 1872 és quan s'inaugura oficialment l'edifici.



Si, és un moment molt interessant perquè és un moment revolucionari i de fet, en el moment que s'inaugura, Espanya és una monarquia i quan finalitza el primer curs, ja és una república. Coincideix amb un fet curiós quan l'ajuntament revolucionari va decidir enderrocar la ciutadella militar on es farà el parc de la ciutadella que tots coneixem. Els militars que hi havia en aquell moment a la ciutadella van ser desplaçats a aquest edifici en construcció, per tant, per un temps la meitat de l'edifici va ser de militars i l'altra meitat estudiants universitaris.



-Quan va acabar la guerra de Successió l'any 1714, els estudis generals van ser traslladats a Cervera i Barcelona va ser castigada d'aquests privilegis universitaris, llavors va ser quan va retornar l'ensenyament a la ciutat comtal.



Exacte, la Universitat de Barcelona neix l'any 1450, i és un privilegi reial d'Alfons el magnànim quan dona al consell de cent (el que ara diem l'ajuntament) la competència per crear una universitat.