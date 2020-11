L'Ajuntament de Barcelona liquida 2000 places d'aparcament gratuït pels treballadors de Vall d'Hebron

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, la portaveu del sindicat d'infermeria SATSE i infermera de l'hospital de la Vall d'Hebron, Marta Rubies, ha explicat perquè les últimes setmanes els voltants del centre s’han convertit en zona verda d’aparcament. Rubies ha criticat que s’han perdut 2.000 places gratuïtes, precisament en plena segona onada de la pandèmia. Assegura que molts professionals venen de fora de Barcelona, fan horaris intempestius i amb l’estat d’alarma tenen menys opcions de moure’s en transport públic. La zona d’aparcament és la del carrer de les Basses d’Horta. L’Ajuntament l’ha decretat zona verda dins del pla de foment del transport públic i la reducció de la contaminació. Apunten que s’hi buscaran alternatives, però sostenen que l’hospital està ben connectat i que cal reduir l’ús del vehicle privat. En canvi, la portaveu del sindicat d’infermeria Satse, Marta Rubies, alerta que molts treballadors venen de fora i que això no fa més que perjudicar-los, i es pregunta quina lògica té obligar-los a deixar el cotxe allà, si no poden sortir del seu lloc de treball. Han posat una zona verda infrautilitzada, perquè és buida, i segons la portaveu de SATSE : “ Nosaltres hem de pagar pàrquing perquè no hi ha transport públic. Si venim amb cotxe hem de sortir cada dues hores a posar un tiquet i no podem sortir de l’hospital”. Segons la portaveu de SATSE: “ La regidora de mobilitat de l’Ajuntament, Rosa Alarcón, explica que ja s’han ofert 250 places a un aparcament proper a la Vall d’Hebron fins a final d’any, però diu que el transport públic és una alternativa suficient”. El personal sanitari són un sector professional que està hipertensionat ara mateix, però justament per aquest gran compromís que tenen amb la nostra salut, també és bo que pensin en l’altra gran crisi que tenim: la mediambiental. Cal fer servir altres mitjans de transport cap a l’empresa quan es tenen alternatives