"La història de Nu" o com parlem amb els nostres animals

"La història de Nu" és un llibre de diàleg entre un cadell i el seu amo. A través de la reflexió del protagonista Eloi i el seu bòxer Nu, els lectors experimentaran diverses situacions plenes de contradiccions en el comportament humà.

Aquest llibre fa que el lector es pregunti com espera convertir la nova normalitat en un problema posterior a la COVID-19 a través de circumstàncies realistes i controvertides.

"Com pot ser que els humans es preocupin més per la seguretat animal que la pròpia?"

L'autor, exdirectiu d'empreses alimentàries internacionals, fa emergir al llarg del text valoris de vessant tant humà com empresarial, i l'exemplifica amb una visita a la cooperativa La Fageda, on per a ell "les maquines estan al servei de les persones".

El mateix president de la Fageda Fundació, Cristòfor Colom, és autor de l'epíleg del llibre, on fa referència a la reaparició de nous valors com la solidaritat i l'amor genuí a causa de la pandèmia.

En les converses entre Eloi i Nu hi ha lloc per a la diversitat de gènere i la intolerància o l'empatia enfront d'una tragèdia com la de Germanwings, així com la bogeria, la companyia i les connexions entre els éssers vius.

Explica el neurocientífic Antonio Damasio del llibre: “No hi ha cap raó per creure que els animals de companyia no tenen sentiments.” El llibre relata els valors, els sentiments i les contradiccions de la societat humana que, paradoxalment, afloren amb la convivència amb els nostres animals. Si us importen els sentiments humans i els dels animals, La història de Nu és el vostre llibre.