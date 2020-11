Hauria de ser obligatòria la vacuna contra el Coronavirus ?

Sens dubte la notícia més esperada de l'any és l'arribada de les vacunes contra el Coronavirus.La pregunta que molta gent és fa es si hauria de ser obligatori posar-se la vacuna. El CIS, al seu baròmetre del mes de novembre, ha preguntat a la població si estaria disposat a vacunar-se inmediatament quan arribi la vacuna. El "sí" arriba al 37% i el "no" al 47%, mentre que un 13% diu que té dubtes. El doctor Valentí Pineda és membre del comité de vacunes de la Generalitat i assessor del Govern Català en el tema Covid: "En principi les vacunes, sobretot en edat adulta, provoquen una sèrie de dubtes. És normal que aquesta enquesta ens doni aquestes xifres. Fer o no les vacunes obligatòries és un debat que sempre ha estat sobre la taula. Sempre hi ha famílies que no volen vacunar. Però en general els comités de bio-ètica de la majoria de països del món estan d'acord en no obligar. Obligar faria que els anti-vacunes tinguèssin més visibilitat. Els efectes positius de les vacunes són inqüestionables, però no creiem que sigui bo obligar. De fet també ens trobaríem amb obstacles legals. A la Constitució espanyola, igual a moltes altres, es diu que no pots obligar a una persona a posar-se un medicament. La única excepció seria si les autoritats jurídiques o sanitàries d'un país diguin que està en joc la salut pública i obliguin, però així d'entrada les vacunes no poden ser obligatòries per llei. Si l'Estat digués que estem davant un problema de salut pública, sí que podria passar que ens obliguèssin a vacunar-nos a tots. Això ja ha passat per exemple amb algun brot de sarampió, i nosaltres hem denunciat a un grup de persones que no volien vacunar-se, i un jutge obliga a vacunar-se. "