La Generalitat compra 64.000 mascaretes per persones sordes... que no serveixen

Fa setmanes que les esperavem, i ja han arribat: Les mascaretes adaptades per a infants sords i amb dificultats auditives. Però la sorpresa per entitats com la Federació de Sords de Catalunya va ser important. La Marian González és presidenta de l'associació "Volem Signar i Escoltar", i ella ens explica el que ha passat: "El dia 10 de novembre el Departament d'Educació anunciava a la premsa que havia fet una compra de 64.000 mascaretes. Encara no han arribat, van arribant poc a poc. Nosaltres teníem els nostres dubtes, perquè aquesta mascareta que s'ha comprat és una tela que a la part del mig porta un plàstic. Vam aconseguir dues d'aquesta marca, i el que passa és que s'entelen, i s'entelen molt. No són funcionals. Son 64.000 mascaretes amb els diners de tothom que no serveixen. L'empresa ens diu que es netegin amb rentavaixelles i llavors funcionaran. És evident que a les escoles els nens no es posaran a manipular mascaretes amb detergent. La situació a dia d'avui és que encara estem esperant una resposta. La nostra proposta des de la Federació de Persones Sordes de Catalunya que aglutina 30 entitats de persones sordes, és que al mercat hi ha altres mascaretes transparents certificades que no s'entelen. Ens preguntem perquè el Departament d'Educació ha comprat aquestes, si hi ha altres. I parlem de 64.000 mascaretes, i cada mascareta val 6.70 euros, tot i que vull pensar que no els ha costat tant si han comprat tantes, però en tot cas és un preu rellevant, i de moment la Generalitat no s'ha posat en contacte amb nosaltres en cap moment