ja està disponible el primer test en línia per a la detecció precoç de l'alzheimer

L'equip de Ace Alzheimer Center Barcelona, entitat dedicada al diagnòstic, tractament i recerca de l'Alzheimer, ha desenvolupat una prova neuropsicològica digitalitzada pionera denominada FACEmemory, que permet detectar a les persones amb deterioració cognitiva, principalment amb pèrdues de memòria i, així, descobrir de manera precoç la malaltia d'Alzheimer. Els resultats de l'estudi s'han publicat recentment en la prestigiosa revista Alzheimer's Research & Therapy.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la doctora Mercè Boada, neuròloga i directora del centre "FACEmemory és la primera prova de memòria episòdica amb reconeixement de veu i pantalla tàctil autoadministrada, és a dir, que l'usuari pot realitzar-la sense l'ajuda d'un professional. Es tracta, en definitiva, d'una eina molt necessària en el context generat per la COVID-19, ja que permet a qualsevol persona revisar-se la memòria des del seu ordinador o tauleta digital." explica Boada.

Aquesta prova, segons l'estudi publicat, ha permès als investigadors de Ace avaluar amb èxit la memòria de 154 persones cognitivament sanes i de 122 persones amb deterioració cognitiva lleu.

L'app, allotjada en la web https://www.fundacioace.com/es/revisa-tu-memoria-online-con-facememory.html, registra automàticament els resultats de les proves en una base de dades mèdica i l'equip de neuropsicologia de Ace Alzheimer Center els analitza per a poder oferir una resposta personalitzada, que orient a les persones a les quals se'ls detecti un baix rendiment cognitiu.

L'aplicació s'ha desenvolupat amb el llenguatge Android i utilitza la Llibreria de Google per al reconeixement de veu i les interaccions amb el dispositiu.

Beneficis del mètode digital

En l'última dècada, les proves neuropsicològiques digitalitzades han generat un creixent interès en els contextos de la pràctica clínica, especialment per a la detecció precoç de la malaltia d'Alzheimer.

Segons l'equip de neuropsicologia de Ace, les proves neuropsicològiques desenvolupades per professionals especialitzats que s'administren a través d'un dispositiu intel·ligent tenen avantatges que afavoreixen la detecció precoç d'aquesta malaltia.

En concret, durant el temps de l'estudi, i a diferència de les proves analògiques, FACEmemory ha aconseguit predir en un determinat percentatge el risc que, al cap d'un temps, desenvolupin deterioració cognitiva lleu.

"FACEmemory, que millora una aplicació similar prèvia i que ja ha estat patentada per Ace, podria també afavorir el cribratge en centres d'atenció primària o hospitals per a derivar a una unitat especialitzada a aquelles persones que mostrin risc de demència una vegada realitzada la prova." ens explica la doctora Boadas.

En aquest sentit, davant una malaltia per a la qual avui dia no hi ha cura i que afecta cada vegada més persones, realitzar un diagnòstic de la demència en fases lleus, quan encara s'és a temps d'intervenir, és una prioritat per a Ace.

“Des de 2008 posem a la disposició de qualsevol persona aquest servei: el de revisar la memòria gratuïtament”, explica Mercè Boada, “Ara, amb FACEmemory, podrem fer-ho de manera en línia per a arribar a moltes més persones que estan preocupades per la seva memòria i que, per qüestions de mobilitat o de distància geogràfica, no han pogut acudir a un especialista.”