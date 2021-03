Els disturbis i saquejos produïts a Barcelona empitjoren la situació dels comerços

Aquestes darreres nits d'aldarulls, trencaments d'aparadors i saqueig de comerços està empitjorant encara més la situació que estem vivint amb el comerç que cada vegada està patint més i en molts aspectes, parlarem amb el senyor Alex Goñi, president Pimec comerç.

Què podem dir que tot el que està passant?

Alex G. "Nosaltres com a patronal de comerç de Catalunya estem indignats i preocupats. Indignats perquè el vandalisme bé afegir-se a tota una sèrie de mala època que portem entre les resolucions de Procicat, les limitacions municipals, limitacions horàries, tancaments... Resumint fa un any que el comerç i la restauració estan fatal i ara se sumen aquests aldarulls. També estem preocupats perquè veiem que s'està reproduint i no ens agrada gens, s'està perdent una mica el que és l'ordre i la llei i no és bo per ningú".

Creieu que per part de les administracions hi ha certa passivitat?

Alex G. "No sé si són les administracions o l'administració entre governs perquè en teoria encara no hi ha cobert s'ha de conformar encara. Els que han de prendre mesures sobre aquests actes per als temes del comerç i la restauració."

Quina prevenció pot haver-hi davant de tot això?

Alex G. "Suposo que primer de tot és el diàleg, una cosa ben diferent és manifestar-se i una altra és el vandalisme, hi ha el vandalisme on sa d'aplicar la llei, que és prou clara amb aquests temes i busca els motius que comporten aquest vandalisme, busca els responsables i actua segons la llei".

Hi ha una assegurança per aquests comerços que han patit vandalisme?

Alex G. "Tots tenim assegurat el que és l'establiment i el gènere que puguin robar, però aquesta no és la solució. Tant en comerç com la restauració fa un any que té una situació horrorosa com a més a més afegir aquests actes de vandalisme."