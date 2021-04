Els autònoms cotitzaran segons el que facturin en el 2022

Els autònoms formen part d'un teixit empresarial importantíssim, tot i això es reivindiquen constantment, la demanda més històrica és pagar els impostos per al que facturen. Tot apunta que aquesta situació podria solucionar-se, ho parlarem amb la Sandra Zapatero presidenta de CTAC Autònoms de la UGT.

-Aquesta demanda terna comença a veure la llum al final del túnel?

<< Hem de tenir clar que el nostre sistema de protecció social dels autònoms es sosté. Ens trobem amb poca cobertura per fer front a les incerteses sobretot de vulnerabilitat social. La comissió del Pacte de Toledo va suggerir cotitzar per trams, és a dir, cotitzar en funció del rendiment, allò que facturo menys les despeses, és el meu rendiment. El que proposem és que hi hagi diferents trams en funció de la nostra quota de rendiment.>>

-Una cosa tan òbvia, com és que s'ha trigat tant a arribar aquí?

<< Havíem de reconèixer els rendiments anuals del col·lectiu d'autònoms. El que s'ha fet ara a partir de les rendes de persones físiques és posar sobre de la taula rendiments de les declaracions que s'han presentat el 2017 2018 per veure quina situació, a partir d'aquí s'han arremangat per buscar com resoldre-ho i treure-ho endavant.>>

-Es comentava des del ministeri que la intenció era implantar-ho de cara al 2022.

<< L'ideal hauria estat implementar-ho l'any 2020 per evitar aquesta situació de la covid i el desastre que moltes persones abandonessin la seva activitat abaixant la persiana, segurament serien molt menys.>>