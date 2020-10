Daniel López Acuña: "La situación actual respecto al Coronavirus va a ir a peor"

Després de treballar durant 30 anys en l'Organització Mundial de la Salut, on va ser director de l'acció sanitària en situacions de crisi, Daniel López Acuña deu haver vist de tot. Però potser no s'esperava que Espanya s'apropés al milió de casos de Covid, o que les xifres a Catalunya fossin també tan altes. Amb el Daniel López Acuña volem parlar del tema: "Estamos ante una pandemia en la que nadie esperaba que pudiéramos llegar a tener 40 millones de casos en el mundo en estos momentos, 7.4 millones de casos en Europa y casi un millón en España. Sin duda nos gustaría no estar en estos niveles de casos y fallecimientos. Es una realidad inédita, no conocíamos a este virus, de momento no hay vacuna ni tratamiento efectivo, pero hay mucho que podemos hacer para abatir la transmisión y para reducir la curva". Li preguntem al Daniel qui creu que pot fer més, els governs centrals o els ciutadans: "Creo que hay una tarea triple: Del gobierno central, de los autonómicos, y de los ciudadanos. Es necesaria una mayor responsabilidad individual en el uso de la mascarilla, en mantener la distancia, y sobretodo en no acudir a celebraciones o actos multitudinarios. Ya hemos visto que el mayor número de brotes que se han producido en esta última fase tienen que ver con las actividades sociales, sean familiares o con amigos. Y esto nos plantea que es el excesivo contacto cercano el que nos da problemas de transmisión. Las medidas restrictivas son necesarias, hay que establecer diques para evitar que el virus siga avanzando, y también necesitamos reforzar la atención primaria, el diagnostico precoz, las pruebas a los contactos de los diagnosticados... Todo eso es necesario"