Continuen les movilitzacions dels taxis de Barcelona i la seva àrea metropolitana

El sector del taxi s'ha mobilitzat per segon dia consecutiu al centre de Barcelona A Migdia Cope Catalunya i Andorra hem conegut que s’ha convocat una acampada indefinida davant de Territori per forçar una reunió amb el departament, reclamen ajudes directes i moratòries de préstecs. Dilluns ja va fer una marxa lenta —en la qual, segons la Guàrdia Urbana, van participar 720 cotxes— per denunciar que es troben en una "situació molt crítica" a causa de la pandèmia del coronavirus. Aquest dimarts han repetit el mateix recorregut. Uns 150 taxis han sortit de l'avinguda de la Reina Maria Cristina, i s'han dirigit fins a la seu de la conselleria de Territori, a l'avinguda de Josep Tarradellas. Segons ha explicat el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, han intentat, sense èxit, posar-se en contacte amb els responsables del departament. Per això, Álvarez ha instat els taxistes a tornar dimecres i no moure's fins que no els rebin el director general de Transports i Mobilitat, David Saldoni, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, o el conseller, Damià Calvet. Élite Taxi és l'únic sindicat que, de moment, manté les mobilitzacions després que dilluns la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, es va comprometre amb el sector a establir una "línia directa" amb el Ministeri de Transports per intentar millorar la situació. Després d'aquesta reunió, les altres associacions que donaven suport a la protesta van decidir aturar-la en espera de la resposta de l'administració. Els taxistes reclamen ajudes directes i moratòries de préstecs. Denuncien que sense oci nocturn, fires, congressos i sense turistes no arriben a cobrir les despeses de posar el taxi al carrer. A tot això s'hi suma un excés de flota des que ja no és vigent l'autoregulació que el sector va acordar el mes d'agost i que limitava la flota al 60 %.