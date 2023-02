Com funcionen les comunitats energètiques?

El grup de recerca en Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (eXiT) de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona (UdG) ha posat en marxa el projecte RESCHOOL. L’objectiu és desenvolupar eines que millorin i facilitin la participació col·lectiva de la ciutadania en el sistema energètic, a través de comunitats energètiques.

Una reunió de llançament amb representació dels socis de la iniciativa ha iniciat el projecte aquesta setmana a l’Escola Politècnica Superior de la UdG.

El projecte compta amb la participació de la Diputació de Girona, la consultora Km0 Energy (Terrassa), i l’spin off Bamboo Energy, la qual pertany a l’Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya (IREC).

Diversos socis internacionals també formen part del projecte: University of Stavanger (Noruega); Utrecht University, Resourcefully Consulting, Open Remote i l’ajuntament d’Amsterdam (Països Baixos); Research Institute of Sweden AB, Local Life i Electricity (Suècia); Collective Energy i Centre for Research and Technology HELLAS (Grècia); i European Science and Communication Institute (Bèlgica). Especialistes de l’àrea de sociologia del departament d’Empresa de la UdG també hi col·laboren.

En el marc del projecte es desplegaran instruments basats en la col·laboració i la gamificació per estimular la implicació de la població en les comunitats energètiques i, a la vegada, que aportin informació per entendre les diferents actituds i comportaments energètics de les llars europees.

D'altra banda, es dissenyaran eines tecnològiques per facilitar i automatitzar la gestió energètica tenint en compte els objectius de la comunitat i la seva participació en possibles mercats energètics i/o de flexibilitat.

Aquestes eines es validaran en proves pilot a Espanya, Països Baixos, Suècia i Grècia, quatre països que presenten diferents regulacions energètiques, diferents condicions socioeconòmiques i climàtiques, i una diferent cultura energètica. Aquestes eines també es provaran en comunitats energètiques en evolució, les quals presenten formes jurídiques i graus de maduresa diversos.

Una d’aquestes proves pilot en comunitats energètiques que ja existeixen tindrà lloc a la demarcació de Girona. En concret, es tracta del projecte de comunitats locals d'energia impulsat per la Diputació de Girona als municipis de Cornellà de Terri, la Cellera de Ter, Amer i Rupià.

El projecte estudiarà els mecanismes que permeten la creació i el creixement de les comunitats energètiques, i les eines que permeten fer una gestió energètica agregada més eficient. D’aquesta manera es podrà estudiar com incrementar la participació de la població en la cadena de valor del sistema energètic.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el coordinador del projecte Reschool, Quim Meléndez (àudio).

RESCHOOL és un acrònim de Strategies and tOOls for Incentivization and management of flexibility in Energy Communities with distributed Resources, està finançat amb 5.593.570 euros procedents de fons europeus del programa Horizon Europe i durarà tres anys i mig.