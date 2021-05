Barcelona també farà un assaig al juny per reobrir l'oci nocturn

Cada vegada està més a prop l'obertura de l'oci nocturn, de fet aquesta mateixa setmana hi ha un assaig clínic a Sitges per reobrir l'oci nocturn i està previst fer una altra Barcelona. Segons els experts també seria una solució per finalitzar amb les botellades que s'estan veient durant aquests dies. Parlarem amb el senyor Joaquim Boadas president de la FECASARM.

-L'obertura de l'oci nocturn equival a reduir les botellades?

Si, si obren legalment l'oci nocturn, les botellades es reduiran molt. Cal recordar que la gent a partir de les 23:00 de la nit no té cap alternativa i per això es produeixen les botellades i les festes il·legals. Si s'amplia l'horari de la restauració fins a la 1:00 i es comencen a obrir els espais de l'oci nocturn legals amb un horari progressiu i un aforament progressiu en funció de les mesures de seguretat implementades, evidentment això anirà absorbint una part molt important d'aquesta oferta il·legal què quedarà reduïda al que hi havia abans de la pandèmia.

-Aquesta setmana es fa un assaig clínic a Sitges per reobrir l'oci nocturn i a Barcelona s'està preparant un semblant. Com serà?

El de Sitges és una prova amb un test antígens i va una mica en la línia del que es va fer a la Sala Apolo en el concert de Love of lesbian. Crec que queda més que demostrat l'eficàcia d'aquest sistema per poder accedir d'una forma segura, com a mínim un 96% de seguretat en un local d'oci nocturn, és una cosa que ha quedat demostrada i per tant l'administració hauria d'implementar-la a la normativa i no obligar els empresaris a guardar distàncies de seguretat interpersonals amb els clients perquè és una cosa impossible de controlar. També estem preparant un altre, però encara ho hem de lligar amb un centre clínic perquè piloti la part clínica. Portem un altre a terme que volem executar a Barcelona en 13 locals i amb unes 5.000 persones participant amb la qual a part del test d'antígens també implementarem un sistema de seguiment del resultat del test amb un codi QR que no revela en cap cas la identitat de les persones i compleix la normativa de protecció de dades i també implementarem mesures de bioseguretat en els locals amb aparells que desinfecten l'aire i les superfícies per ionització. El que volem demostrar amb aquest sistema és que encara podem aportar més seguretat i passaríem del 96% al 99,9% de seguretat i per tant no hi hauria cap excusa perquè el sector no pogués reobrir.