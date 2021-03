Augmenten un 300% les webs fraudulentes de vacunes Covid.

Allà on hi ha massificació hi ha el delinqüent que busca aprofitar-se, sobretot a les webs per internet que no deixen de créixer. En aquesta ocasió i sense cap mena d'escrúpols estan arribant a temes molt delicats com són les vacunes, ha augmentat un 300% les webs amb informació fraudulenta sobre la covid com és la vacunació. Parlarem amb l'Eusebio Nieva, director tècnic de Check Point per a Espanya i Portugal.

S'han disparat el percentatge de webs fraudulentes amb la covid-19?

<< Si, hem vist que s'han duplicat els ganxos relacionats amb la covid-19 per fer que els usuaris caiguin. Sempre han estat relacionats amb el tema del moment, per exemple ara amb les vacunes, estan venent vacunes falses, el mateix va passar amb els testos PCR.>>

Quan parles del ganxo, és allò que et surt i no pots evitar clicar?

<< En moltes ocasions és crear webs amb un aspecte legítim, però fraudulentes que contenen un programa maliciós para infectar els ordinadors dels usuaris o alguna classe de tècnica perquè l'usuari introdueixi les seves contrasenyes per després robar-li. A vegades t'envien un mail amb l'última hora sobre les vacunes i et donen un enllaç on clicar i llavors t'instal·len un programa maliciós a l'ordinador.>>

Passa el mateix amb el mòbil?

<< Si, ho fan amb diferents tècniques com per exemple amb app on et convencen que t'informarà de l'última hora sobre la covid-19. S'aprofiten de la necessitat d'informació de la gent en la seva contra.>>

Si ens adonem que som víctimes d'un frau a través del mòbil o Internet, que hem de fer?

<< Si sabem o reconeixem on està el problema, si determinem que és una infecció per un programa maliciós al nostre ordinador o una app. Primer de tot és desinstal·lar-ho i passar un antivirus. Si ens adonem que ens han modificat són les contrasenyes, les hem de canviar totes i sobretot que no coincideixen entre elles, perquè és el primer que comproven.>>