Aterra a Barcelona el musical d'èxit "Billy Elliot"

El teatre Victoria de Barcelona acollirà el 9 d’octubre el musical "Billy Elliott" després dos anys a Londres quatre a Broadway i tres de Madrid. Participen un total de 60 nens i nenes, 12 per funció i han de manejar a la perfecció totes les disciplines de teatre musical. Els nois que encarnen Billy, amb edats compreses entre els 8 i els 13 anys i alumnes de l'Escola Billy Elliot Coco Comín, han de tenir gran domini de la dansa clàssica, a més d'un alt nivell de claqué i jazz, de cant, d'interpretació i fins i tot han de saber fer acrobàcies a l'escenari. Parlem amb el productor del musical, Marcos càmera.



-Fer un càsting per un espectacle musical de ball com és Billy Elliot no ha de ser gens fàcil.



Està molt complicat perquè a més a més els protagonistes són nens i nenes i per tant s'ha de preparar molt de temps abans més o menys un període de dos anys i mig a tots aquests nens i nenes per poder després afrontar els assajos. De fet l'escola Billy Elliot porta funcionant des de l'any 2016 per poder preparar els nois i noies per al nostre show.



-Amb tant de temps d'antelació també es preveu el creixement i el canvi dels nens?



No, de fet no es pot calcular i també hi ha un problema que fa que alguns d'ells no arribin a estrenar el musical perquè els hi canvia la veu.



-Aquest musical té com un fil especial amb el públic.



Dintre d'un musical, la clau està en les emocions, t'ha de fer sentir i en aquest cas Billy Elliot és d'una autèntica a bomba perquè quan és una obra tan profunda, amb superació, una història d'esforç i sacrifici i a més a més si s'explica través d'un nen les emocions arriben a un altre nivell i això fa que sigui un musical molt especial.