Arriba la figura del "Guaita", un treballador voluntari que vetlla pel compliment de les mesures anti-Covid

Avui volem parlar amb la Marta Quintana, que és advodada especialitzada en dret alimentari i creadora del sistema "Guaites". Amb ella volem parlar del tema i preguntar-li què són els "Guaites": "Guaita és una figura que hem creat, pensada i inspirada en els guaites forestals, que vigilen i guarden el seu entorn. Vam pensar que seria una figura interessant a aplicar en relació al Covid, perquè si tots els treballadors ens vigilem entre nosaltres d'una manera cooperativa, mai sancionadora, podria ser una eina molt útil per minimitzar la transmissió del virus a la feina. Estem parlant de treballadors voluntaris. Tothom que participa ho fa de forma voluntària, i és una figura setmanal. Cada setmana canviem de Guaita i el que fa és ajudar als altres companys a cumplir totes les mesures de seguretat. És una tasca molt fàcil i que al final repercuteix positivament en tothom. Consisteix en estar atent a que tothom porti la mascareta, que s'aireji l'empresa, que tothom es renti les mans sovint... El que volem és no relaxar-nos, tenir algú que recordi les mesures, perquè sovint durant el dia a dia no et pots donar compte d'alguna cosa. Ningú fa les coses malament volguent, però pot ser facil portar malament la mascareta, i tenir un company que et digui "posa't bé la mascareta"... però mai es pretèn sancionar, ni s'apunta cap nom, l'objectiu és millorar conjuntament. Els Guaites ja estan col.laborant en algunes empreses, i la veritat és que l'experiència està sent fantàstica. Fins i tot nosaltres ens hem sorprés de la implicació de la gent i les ganes que han posat, i el resultat és molt i molt bo. I estic convençuda de que s'hauria d'expandir, i de fet hi ha empreses interessades que ens han preguntat"