El 'workation' i el 'coliving', les tendències laborals que deixa la pandèmia

És evident que hi haurà un abans i un després d'aquesta pandèmia no només en el plànol social, sinó també en el laboral. I és que la pandèmia ens està deixant noves formes de treballar, com el "Workation" i el "Co-Living", són dues maneres de treballar noves, i per parlar del tema avui hem convidat a "La Linterna" al Manel Fernández, que és prefessor col.laborador dels estudis d'economia i empresa de la UOC.

El Manel ens explica que "les tendències laborals ja fa un temps que estan en revisió. Estem treballant amb models de segle passat, i fins i tot abans de la pandèmia ja hi havia tota una corrent de pensament que pronosticava un canvi en l'organització de les empreses." diu "Però la pandèmia ho ha accelerat tot."

Hi ha molta gent que està començant a teletreballar i es pregunta on vol viure, si vol continuar vivint a una gran ciutat o a llocs més petits.

Preguntat sobre què és el "Workation", el Manel ens explica que "es refereix a traslladar el treball a llocs més espaciosos, més agradables i buscar en aquest canvi més benestar i més qualitat de vida.És traslladar el concepte de vacances al treball." raona "Convertir el moment de treball en un moment amb una percepció vacacional. Rebaixar l'estress."

"A més està demostrat que això fa que augmenti la implicació emocional del treballador amb l'empresa. Qualsevol inversió que es faci en millorar la vida de les persones en el treball impacta sempre en els resultats." ens explica el professor "El que passa és que tant les persones com les organitzacions, davant els canvis, ens ho pensem molt, ens fa por, i molt sovint rebutgem els canvis pensant que no ens portaran millores, i aquesta pandèmia ens ha obligat a adoptar molts d'aquests canvis, que en la seva gran majoria han vingut per quedar-se" conclou.

Un altre dels fenòmens residencials que comencen a despuntar és el coliving, que permet teletreballar i compartir aquest espai amb altres individus i aconseguir un cert lleure i una xarxa de contactes.

És una manera similar al workation que es pot practicar en un hotel però sense estar sol i en què, a més, es poden crear relacions professionals. En general s'ofereix un lloguer tancat, un pis moblat, amb flexibilitat de dates (permet anar renovant el contracte mes a mes) i totes les despeses i serveis inclosos (wifi, terrassa, piscina si en té), i el poden compartir des de cinc persones fins a cinquanta.

Aquest fenomen va sorgir a la zona de Silicon Valley, on arribaven molts joves amb intenció de començar les seves carreres tecnològiques i trobaven dificultats per aconseguir habitatges assequibles, així que molts van decidir llogar conjuntament i es van convertir en laboratoris d'idees i comunitats professionals.