Una enquesta de l'OCU revela que el 60% dels ciutadans no s'han instal·lat l'app Radar Covid

Les apps de rastreig segons els experts són una eina que pot resultar útil en el control de la pandèmia gràcies a la col·laboració dels ciutadans. Radar Covid és l'aplicació de rastreig que a Espanya ha posat en marxa el Govern.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme una enquesta sobre la utilització per part dels ciutadans de l'aplicació Radar Covid que assenyala que una part important de la població no la hi ha descarregat per diferents raons, la qual cosa pot afectar la seva efectivitat.

En l'enquesta d'OCU han participat 1.543 persones d'entre 25 i 79 anys pertanyents a una mostra representativa de la població espanyola. Entre els principals resultats de l'enquesta, destaca que el 28% dels entrevistats diuen tenir ja instal·lada l'app Radar COVID.

La disposició dels qui ja la tenen instal·lada és molt alta. El 92% dels qui tenen instal·lada l'app o dels qui tenen intenció de fer-ho en els pròxims dies/setmanes notificarien un cas positiu de COVID a través de l'app si els fos diagnosticada la malaltia.

El 89% seguirien els passos recomanats en cas que l'app els notifiqués que un contacte seu ha estat diagnosticat de COVID.

Entre els qui no tenen instal·lada l'app, la majoria té dubtes si finalment ho farà, i el 20% diu que la hi instal·laran en els pròxims dies/setmanes.

A penes hi ha diferències segons el sexe dels entrevistats. El percentatge de persones que no han instal·lat l'app. és major conforme augmenta l'edat dels entrevistats.

L'aspecte més negatiu que assenyala l'enquesta d'OCU és que el 16% dels enquestats diu que no s'instal·larà l'app. en cap cas.

El principal motiu de rebuig cap a l'aplicació esgrimit pels qui no la hi han instal·lat, però també pels qui dubten de si finalment la instal·laran, són els dubtes sobre la seva utilitat real. El segon motiu de rebuig per a tots dos és el referit a la privacitat.

Fins al passat 25 de setembre l'aplicació segueix sense funcionar en dues de les Comunitats Autònomes més poblades Catalunya i Madrid.