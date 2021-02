Tímida relaxació de les mesures restrictives

El Gremi de Restauració lamenta que els restaurants dels centres comercials segueixin tancats després que el Procicat hagi autoritzat la reobertura de les botigues.

De fet, el gremi recorda que el tancament d'aquests locals es remunta al 16 d'octubre, una decisió que considera "una condemna a mort" pel sector. "És una mesura discriminatòria i arbitrària; estem parlant de famílies que es veuen abocades a la ruïna i a arrossegar deutes durant anys", comenta el gremi, que ja ha anunciat en un comunicat que recorrerà judicialment a la resolució un cop es publiqui al DOGC. Per altra banda, l'associació ha demanat al Govern que es recuperi l'horari continu fins a les 21:30 h i que es revisi el toc de queda per poder servir sopars.

En el mateix escrit, el gremi reconeix que se sent "decebut" per la nova pròrroga de les mesures, sense canvis per a la restauració. "S'han fet miques les esperances que havien generat les paraules del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, qui durant aquesta setmana havia especulat amb la idea de 'donar aire' als sectors econòmics més colpejats per la crisi", apunta. "Ara mateixa la decepció és enorme: Argimon no deia la veritat", afegeix l'agrupació.

Per altra banda, l'associació també revela que el Govern va traslladar-li de manera informar la possibilitat de sumar unes poques hores d'obertura durant el matí, únicament de dilluns a divendres.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb David Sánchez, president de Comertia, i ens explica que "la voluntat del Govern era que el sector acceptés de bon grat la proposta i que avalés la gestió d'una pandèmia que l'està portant a la ruïna més absoluta".

En aquest sentit, considera que la solució és "insuficient" i afegeix que seguir frenant la desescalada "és un error del qual l'economia de la ciutat trigarà lustres a refer-se".

En la mateixa línia, Comertia ha qualificat la pròrroga a les restriccions a la restauració de decisió "injusta i injustificada" i ha afirmat que després de conèixer les mesures ha augmentat "el sentiment d'impotència i indignació entre els restauradors de centres comercials" ja que el sector als centres comercials porta 230 dies sense obrir.

En aquest sentit, l'entitat també ha avisat que l'empresariat es troba "entre les cordes", ja que per una banda els propietaris dels complexos no admeten negociació i per l'altra veuen com el Govern es impedeix reprendre l'activitat.

Per altra banda, els comerciants demanen també poder reobrir comercialment els dissabtes per tal de repartir la demanda de consumidors amb un dia més a la setmana, a fi i efecte de minimitzar el possible risc de contagis. Reivindiquen que, segons dades del Ministeri de Sanitat, el risc de contagi a la restauració i el comerç és del 2,3% davant altres àmbits com el social o sociosanitari que és del 24%