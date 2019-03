Sabem llegir l'etiquetatge dels aliments? Com ha de ser la lletra de l'etiqueta?

El 15 de març és el dia mundial del consumidor. Estem pro protegits? sabem llegir ll'etiquetatge dels aliments? Santiago Vicente, cap de la Unitat de Control i Disciplina de Mercat de la Diputació de Barcelona explica que els resultats d'un estudi fet pel Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació en l'àmbit de "l’Observatori del Consum i la Distribució Alimentària” sobre el coneixement i l'actitud del consumidor davant de l'etiquetatge dels aliments va posar de manifest una certa dificultat per a la seva comprensió, tot incidint en la idea bàsica recollida en les normes de la UE sobre l'etiquetatge dels aliments, que reconeixen al consumidor el dret a saber allò que menja. Per altra banda, en dates recents, l’Agència Catalana del Consum va incidir en la mateixa temàtica amb una campanya que sota el lema “Què cal saber sobre l'etiquetatge de les fruites i les hortalisses fresques” tenia com objectiu prioritari comprovar el grau de compliment normatiu pel que fa a l'etiquetatge de les fruites i hortalisses en els comerços catalans del sector.

Aquesta campanya de difusió vol incidir en la necessitat de facilitar als consumidors tota la informació essencial sobre la composició dels productes alimentaris, el seu fabricant i els mètodes d'emmagatzematge d'una manera fàcil de comprendre i que no confongui o presenti dubtes. A més de la informació obligatòria regulada per la normativa de consum, els productors, els fabricants i els comercialitzadors hi poden afegir una altra informació si ho desitgen, sempre que sigui clara, precisa i que no comporti engany. Així la informació inclosa en les etiquetes proporciona un millor coneixement del producte que permet al consumidor final una millor elecció de compra en funció dels seus criteris i preferències.