Recomanacions clau si tens el cotxe parat durant la quarantena

Per a mantenir el cotxe en perfecte estat durant el confinament, el més recomanable és tenir una sèrie de precaucions. Entre altres revisar els líquids regularment per a evitar fugides, que s'evaporin… Això inclou la gasolina: el més recomanable és mantenir ple el dipòsit per a evitar que es deteriori, sobretot si el nostre cotxe és antic.

Comprovar els filtres i augmentar la pressió dels pneumàtics –les rodes es desinflen més ràpid amb el cotxe parat i podria ser perillós en tornar a agafar-lo–, desconnectar la bateria –podria esgotar-se per complet– i arrencar-ho de tant en tant –hauríem de fer-ho de manera progressiva–i donar-nos una petita volta pel garatge són altres recomanacions.

Tampoc podem perdre de vista els elements electrònics del vehicle com els alçavidres, els que serveixen per a regular els seients i els retrovisors, i altres. L'idoni és activar-los de tant en tant, inclusivament l'aire condicionat. D'aquesta manera evitarem que s'acumuli la brutícia en les toveres.

Així mateix, verificar l'estat de les corretges serà imprescindible, així com netejar-lo per a evitar humitats i males olors. Col·locar un drap en el tub d'escapament per a evitar l'entrada d'agents externs és un altre punt interessant. Els experts també recomanen, sempre que sigui possible, no posar el fre de mà perquè les pastilles de fre no es peguin.



L'assegurança del cotxe, puc donar-lo de baixa?

Una dels dubtes que sorgeix aquests dies és si podem donar de baixa l'assegurança del cotxe durant la quarantena. La resposta és clara: no. Així ho estipula el Reial decret 8/2004 sobre la responsabilitat civil i l'assegurança en la circulació de vehicles a motor.

La raó és senzilla: si el nostre vehicle causa un contratemps (fins i tot sense estar en ús), haurem de fer-nos càrrec de la responsabilitat civil i dels danys que es derivin d'aquest. Per exemple: imaginem que el nostre cotxe està aparcat en el pàrquing de l'edifici i que aquest té cert pendent. Imaginem també que falla el fre de mà i que impacta sobre altre vehicle o, pitjor, sobre un veí. Haurem de córrer amb les despeses i amb la indemnització.

L'assegurança de cotxe no es pot donar de baixa, encara que estigui parat. Hi ha gent que ho té en un garatge molt temps i pensa també que es pot, però no. Perquè l'assegurament a Espanya és obligatori solo pel mer fet de tenir el vehicle, a causa de la responsabilitat civil que pot derivar. És a dir, que mentre el cotxe estigui en actiu –donat d'alta en trànsit– ha de tenir assegurança.

A més, donar de baixa l'assegurança –tret que el vehicle també es doni de baixa de manera temporal o definitiva– implica incórrer en un delicte. En cas d'accident, el propietari podria enfrontar-se a una sanció que oscil·la entre els 600 i 3.000 euros; a més del dipòsit o precinte del vehicle durant un mes.

Dit la qual cosa, la qual cosa sí que podem fer és donar de baixa temporalment el vehicle a través de la pàgina web de la Direcció General de Trànsit aportant la corresponent documentació.



I si caduca la ITV?

Respecte a la ITV, el Reial decret que regula l'estat d'alarma amplia els terminis administratius. En concret, apunta: “se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest”.

En definitiva: en cas que tinguéssim cita per a passar-la o que ens caduqui en aquest període no sofrirem cap sanció. És a dir, podrem circular amb ella caducada sempre que sigui pels motius estipulats pel govern.



Les limitacions de circulació

Per a acabar,les limitacions de circulació únicament permeten accedir a les vies públiques per a comprar aliments o productes farmacèutics, anar a centres sanitaris o al treball, acudir a una entitat financera i passejar al gos. També és possible sortir per a assistir a persones amb discapacitat, dependents o que es troben en situació de vulnerabilitat.

Si tenim un accident amb el nostre vehicle durant aquests dies, l'assegurança es responsabilitzarà, fins i tot davant viatges no permesos per les autoritats.