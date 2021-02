Quina logística és necessària per a vacunar al 70% de la població a l'estiu?

Cal vacunar a la població planetària per a frenar el coronavirus. És una tasca realment titànica i que necessita d'una logística enorme, gegantesca i que durarà, probablement, tres o quatre anys.

El primer repte el va posar la necessitat de temperatures extremadament baixes per a conservar la vacuna de Pfizer.

El seu magatzematge necessitarà -70 °C. La de Moderna encara que menys extrem, no es queda curt amb uns -20 °C. En tots dos casos, igual que altres possibles vacunes similars, requereixen d'instal·lacions i mòduls d'emmagatzematge especials per a assegurar la seva viabilitat.

Ara, una vegada solucionat el transport i emmagatzematge d'aquestes vacunes, sorgeix un altre problema logístic.

El retard en el lliurament de les dosis promeses per les farmacèutiques i això posa en perill l'objectiu d'arribar al 70% de la població vacunada a l'estiu d'enguany.



Ho estem fent bé? es pot fer millor?



En la Linterna Catalunya hem parlat amb Cristian Castillo, professor del Màster de Ciutat i Urbanisme de la UOC, expert en logística “per a començar, si no estem vacunant a ritme de creuer al març difícilment arribarem al 70% de vacunats al setembre, després, en termes generals, quan hem tingut vacunes, l'arrencada no va ser el millor. Falta de personal sanitari. Salts de protocol de vacunació.” Explica l'expert "Després quan s'ha agafat ritme ens ha fallat el subministrament. Aquest és el moment de replantejar-se i reorganitzar l'organització i els protocols. És necessari si volem arribar a aquest percentatge de vacunats” ens comenta Castillo “S'ha de disposar de tots els mitjans disponibles, tant localitzacions com de personal. Cal posar tots els recursos al servei de la vacunació”.

Resumint les paraules de l'expert en logística s'ha de fer millor.

Com és possible que una farmacèutica no conegui la seva producció?



Davant aquesta pregunta només podem fer hipòtesi atès que no coneixem les dades exactes de les raons de la falta de producció. Cristian Castillo opina que “totes les farmacèutiques coneixen la seva capacitat productiva. En aquest cas es van fer inversions en la vacuna i les farmacèutiques suposo que van elevar el seu número de producció per a tancar acords. A l'hora de produir va quedar en evidència que es quedaven curts conforma a la xifra exigida” opina l'expert de la UOC “una vegada realitzats els càlculs sobre la base de la realitat i posades les inversions a ampliar plantes de producció, suposem que a mitjan febrer estarà solucionat el problema de fabricació a velocitat màxima”. Conclou Cristian Castillo, expert en logística.



Fins llavors ens queda només continuar aplicant les màximes mesures de seguretat, màscares, higiene de mans, distància de seguretat i limitació de mobilitat. Tenim pandèmia per a mesos.