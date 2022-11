Educació Financera i Emprenedora de Catalunya (EFEC) El programa EFEC comença la seva onzena edició havent format a més de 164.000 alumnes . L’Institut d’Estudis Financers (IEF) i el departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya són els impulsors del programa . L’IEF ha renovat el comitè assessor amb el propòsit de tenir un projecte global i descentralitzat . EFEC incorpora en aquesta edició per a totes les escoles un taller d’economia circular .

El programa EFEC, Educació Financera i Emprenedora de Catalunya, impulsat per l’Institut d’Estudis Financers (IEF) i el departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, comença la seva onzena edició en concordança amb el marc de competències financeres de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i ampliant l’oferta formativa amb un taller d’economia circular. L’objectiu del programa EFEC és oferir a les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya la possibilitat d’impartir tallers d’educació financera bàsica als alumnes de 4t d’ESO. A més, gràcies al programa EFEC-Adults, aquesta formació permet dotar a la ciutadania amb millors competències financeres per a poder gestionar i augmentar els seus estalvis, alhora que permet evitar problemes d’endeutament. Una altra novetat que es presenta en aquesta onzena edició del programa EFEC és que l’Institut d’Estudis Financers ha apostat per una renovació del comitè assessor, donant veu al territori amb la incorporació de membres de diferents demarcacions. Amb aquesta mesura, l’IEF té l’objectiu d’aconseguir donar un nou impuls al programa, ser més global i descentralitzat, de tal manera que arribi a més escoles i es puguin formar a més persones. La darrera actualització que s’ha fet del programa EFEC és la incorporació, de manera definitiva, de dos tallers: el taller d’autoocupació per a EFEC-Adults