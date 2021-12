El preu de les bicicletes no para de crèixer

El preu de les bicicletes continua pujant, fins i tot en les de segona mà. Al 2020, el preu d'una bicicleta nova era de 856 euros, gairebé un 22% més que l'any anterior a la pàndèmia. Són molts els factors que estan contribuint a pujar el preu de les bicicletes, i ho hem volgut parlar amb el Jesús Freire, secretari General de l'Associació de Marques de Bicicletes d'Espanya, i li preguntem si hi ha una bombolla al mercat de les bicicletes: “Seguimos con la tendencia de los últimos años de crecimiento de venta de bicicletas en España. Ha habido un cambio en nuestros hábitos, también en la forma de movernos por las grandes ciudades y también en la práctica deportiva. Cada vez nos queremos cuidar más. La pandemia sin duda ha acelerado este crecimiento que ya existía en los últimos años, mucha más gente se ha subido a la gente como su forma de transporte diaria, o para practicar deportes”. Al 2020 a Espanya es van vendre 1.6 milions de bicicletes, xifres que encara estan lluny de mercats com l'alemany, on es venen 5 milions, o el Regne Unit on es van vendre uns 3 milions d'unitats: “También hay que tener en cuenta que España tiene menos población que Alemania. 2020 fue un gran año, se rompió la marca de 1.5 millones de unidades, con especial aumento en bicicletas eléctricas, aunque la bicicleta de montaña sigue siendo la más vendida en España. La irrupción de la eléctrica es muy interesante, por que hace que cualquier persona de cualquier edad y condición física pueda usar una bicicleta. Ahora mismo se quiere depender menos de países como Taiwán o China. La tendencia es estar cerca del consumidor final, y en España tenemos empresas líderes en el sector de las bicicletas, y no solo en la bicicleta en si, sino también en los componentes y accesorios, que también han tenido un gran incremento en los últimos años.”