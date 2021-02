Es posa a prova una app adreçada als pacients que s'han d'operar

Esther Méndez ha tingut una idea de salut digital que neix de la seva experiència com a anestesiòloga de l'Hospital Universitari de Bellvitge i com a estudiant del màster universitari de Salut Digital (E-health) de la UOC. Es tracta de QuiròfanHUB, una aplicació mòbil que sorgeix de la necessitat de resoldre els dubtes dels pacients derivats del desconeixement entorn d'un procés quirúrgic, que «poden provocar ansietat i una experiència més negativa», explica la metgessa a La Linterna de COPE Catalunya.

Ara la idea podrà començar a caminar gràcies a l'impuls de l'eHealth Center de la UOC, que ha premiat el projecte amb un ajut econòmic. És la primera vegada que s'atorga el premi eHealth Project: de la Idea al Projecte, una convocatòria anual de la UOC, impulsada des dels Estudis de Salut, que fa de radar per detectar i impulsar projectes de salut digital amb un impacte social elevat, mitjançant la translació dels resultats al sistema de salut i als usuaris.

La salut digital, una aliada contra la desinformació del pacient

«Els pacients arriben a la sala d'operacions amb molt poca informació, tot i que els n'oferim tots els detalls durant les visites. I és que està demostrat que només retenen entre un 20 i un 30 % de tot el que se'ls explica», afirma Méndez. A més a més, aquest problema s'ha accentuat durant la pandèmia de la COVID-19. «Amb l'augment de les visites telemàtiques, la informació es perd encara més, i la incertesa dels pacients augmenta tant en el preoperatori com en el postoperatori. Per a mi, la solució passa clarament per la salut digital», afirma, «atès que permet que tant els pacients com els familiars tinguin a mà la informació necessària».

L’aplicació de Méndez ha rebut l’aprovació de la Gerència i la Direcció de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ja que compleix amb els objectius estratègics en les àrees de innovació del centre i s’incorporarà dins el repositori ElmeuHUB d’aplicacions mèdiques que ja té l’Hospital amb altres serveis.

Més a prop del pacient

«La utilitat del projecte és triple», assenyala Méndez. En primer lloc, serveix per alfabetitzar el pacient, ja que li aporta informació sobre la cirurgia específica i li explica com s'ha de preparar i com es recuperarà després de l'operació.

En segon lloc, serveix per empoderar-lo perquè s'impliqui en el procés curatiu, atès que afavoreix un rol actiu i més capacitat en la presa de decisions.

En tercer lloc, i més important, serveix per fer un seguiment personalitzat amb la posada a punt d'un sistema de missatgeria de temps limitat entre el pacient i l'equip d'infermeria per solucionar dubtes i fer consultes.

Disminuir l'ansietat, accelerar la rehabilitació

Entre les referències de Méndez per fonamentar el projecte, destaca el fet que el 2019 es va desenvolupar a Holanda una aplicació mòbil per a postoperatoris de pròtesis de genoll. «La satisfacció dels pacients i els beneficis per a la seva salut van quedar demostrats: disminueix el dolor postoperatori; la rehabilitació, la pràctica dels exercicis i la qualitat de vida del pacient milloren, i la satisfacció de l'usuari és molt més gran».

També està demostrat que si, per exemple, cal passar per una cesària o una cirurgia intestinal, el fet de poder veure un vídeo abans de com serà i en què consistirà disminueix l'ansietat. «La salut digital rema a favor dels pacients, i encara hi ha molt camp per recórrer», apunta Méndez.